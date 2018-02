Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Pustni čas se je iztekel. Foto: BoBo Kurenti so letos imeli dodaten razlog za veselje - vpisani so namreč na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Foto: Pigac.si

Donosno pustno veseljačenje: 100.000 obiskovalcev zapravilo dva milijona evrov

Še zadnji karnevali in povorke, nato pa so pusta pokopali

13. februar 2018 ob 08:03,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S še zadnjimi pustnimi povorkami in pokopom Pusta so se na pustni torek marsikje sklenili karnevali in rajanja, v slovenski karnevalski prestolnici pa si manejo roke.

Na Ptuju, kjer si je mednarodno karnevalsko povorko v nedeljo ogledalo približno 60.000 ljudi, so se danes poslovili od pusta s pogrebom. Tako so sklenili letošnje, že 58. kurentovanje, na katerem so izpostavljali predvsem nedavni vpis obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Letos so našteli so več kot 100.000 obiskovalcev. Kot ugotavljajo na Ptuju, so ti v preteklih dneh za pusto veseljačenje zapravili dobra dva milijona evrov, je za TV Slovenija poročal Matej Korošec.



V Cerknem so tamkajšnji lavfarji že v nedeljo prebrali obtožnico Pustu, danes pa ga obsodili na smrt. V Mariboru, Postojni, Kamniku in Novi Gorici so na pustni torek pripravili karnevale oz. pustovanja, v Litiji, kjer so karnevalsko povorko imeli že v soboto, pa so na svoj račun prišli otroci, saj so pripravili otroški pustni karneval, na katerem je rajalo več kot 600 otrok, je za TV Slovenija poročala Saša Kisovec.



Malo drugače pa je v Dobovi, kjer bo fašjenk, kot je to običajno, svoj vrhunec doživel šele v soboto.

Pust določen glede na veliko noč

Pustni torek je dan pred pepelnično sredo, ko se začne 40-dnevni post. Določen je glede na praznovanje velike noči, ki je prvo nedeljo po pomladanski polni luni. Praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo. Rimljani so imeli v zimskem in pomladanskem času več praznikov, na katere so se šemili. Praznovanje in šemljenje pa sta se nadaljevali tudi v krščanstvu.

VIDEO Na Ptuju pokopali pusta

VIDEO 600 otrok rajalo na otroškem karnevalu

VIDEO Pustne norčije so na vrhuncu

T. K. B., T. H.