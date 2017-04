Đorđe Balašević se po šestih letih vrača v Ljubljano

Dolgoletna kariera

25. april 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanske Križanke se po šestih letih vrača "panonski mornar", glasbenik in kantavtor Đorđe Balašević.

Balašević ni le glasbenik, ampak tudi poet, glasbenik, humorist, pisatelj, igralec in pripovedovalec zgodb. V Križankah se bo ustavil 25. maja.

Začetek njegove glasbene kariere sega v leto 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Pred začetkom samostojne kariere leta 1982 je bil tudi član skupine Rani mraz, s katero je leta 1978 nastopil na festivalu v Opatiji. Takrat je s skupino nastopil tudi Bora Đorđević, ki je kmalu zatem zapustil skupino in ustanovil band Riblja Čorba.

Leta 1979 je Balašević kot član skupine Rani mraz zmagal na splitskem festivalu s pesmijo Panonski mornar. V tem obdobju je pri tekstih sodeloval tudi z Zdravkom Čolićem in skupino Srebrna Krila. S skupino Rani mraz je posnel še dve uspešnici, pesem Priča o Vasi Ladačkom in Život je more. Med njegove največje uspešnice sodijo skladbe Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Slovenska, Lepa protina kči, Portret života mog in Odlazi cirkus.

Leta 1982 je zapustil skupino in posvetil se je samostojni glasbeni karieri. Istega leta je izdal album Pub in se podal na jugoslovansko turnejo. V 40-letni karieri je izdal 15 albumov.

A. P. J.