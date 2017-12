Dosjeji X nekdanjega člana Blink-182: morda pa je vse res

Tom DeLonge nadaljuje s svojo misijo

19. december 2017 ob 20:30

Ekipa Toma DeLonga se je okrepila: pri iskanju življenja onkraj meja planeta Zemlja in skrivnostih, ki obkrožajo vesoljce, se mu je pridružil nekdanji vodja tajnega programa za iskanje NLP-jev v Pentagonu.

Marsikdo ob omembi nekdanjega člana skupine Blink-182 dvigne obrvi, ko se ta pojavi v medijih z novo zamislico o lovljenju Nezemljanov. Toda zadnje poročilo, ki ga je pridobil New York Times (NYT), razkriva, da je ameriška vlada namenila milijone dolarjev tajnemu programu, ki je raziskoval potencialni obstoj NLP-jev. Program so zagnali leta 2007 na pobudo večine v senatu, vodila pa ga je vojska.

Vlada je program nehala financirati leta 2012, po poročanju NYT, toda raziskave se niso ustavile. Oktobra lani je odstopil vodja programa Luis Elizondo kot protest pretirane tajnosti in trenj znotraj ekipe. Po odstopu je združil moči z DeLongom in se pridružil njegovi akademiji Stars Academy of Arts and Science.

DeLonge projekt opisuje kot "močan mehanizem, ki lahko povzroči spremembe". Pred časom je zbirati denar za sestavo elektromagnetnega vozila, s katerim bo mogoče potovati v vesolje in prelisičiti prostor in čas. Nekdanji pevec ene najuspešnejših ameriških poppankovskih zasedb je v preteklosti pisal vodji kampanje Hilary Clinton, ko je kandidirala za predsednico ZDA, Johnu Podesti o njuni skupni strasti - obstoju življenja okraj planeta Zemlja.

Kot so razkrili dokumenti WikiLeaks je DeLonge trdil, da je bil v stiku z nekdanjim vladnim uslužbencem, vpletenim v "skrivnostni incident" v Roswellu v Novi Mehiki, ko naj bi leta 1947 ameriška vlada prikrila zajetje vesoljske ladje - v javnosti so vztrajno trdili, da je šlo za vremenarski balon. DeLonge je trdil, da mu je major general William McCasland, dolgoletni specialist za vesoljske zadeve, priznal, da mora navzven trditi, da je "skeptik", v resnici pa ni in se "zelo zelo zaveda", kaj se je v resnici zgodilo."

DeLongova akademija je NYT poslala tudi vladni posnetek iz leta 2004, ki po njihovih besedah lahko služi kot dokaz, da so "neidentificirani fenomeni na nebu resnični".

