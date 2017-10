Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Če uporabljate izdelke Dove, boste postali beli? Foto: Twitter

Oglas, ki temnopolto žensko spremeni v belko, dvignil veliko prahu

S podobnimi obtožbami so se že srečali

9. oktober 2017 ob 14:05

New York - MMC RTV SLO

Predstavniki kozmetične znamke Dove so se opravičili, ko je oglas, v katerem se temnopolta ženska po uporabi njihovega losjona spremeni v belko, naletel na val obtožb o rasizmu.

Ameriško podjetje je na svoji Facebook strani pred dnevi objavilo sporen oglas, ki prikazuje mlado temnopolto žensko, ki ima ob sebi enega izmed izdelkov omenjene znamke. Ko si dekle sleče rjavo majico, se spremeni v belopolto žensko. Sprožil se je val obtožb o rasizmu, na družbenih omrežjih se je vnela razprava o tem, med katero je neka ameriška kozmetičarka zapisala: "Nisem mogla verjeti, ko sem videla ta oglas, ki temnopoltim govori, da jih sodijo na podlagi njihove kože in da ne ustrezajo lepotnim standardom v tej državi."

Podjetje se je kmalu opravičilo, umaknilo oglas in pojasnilo, da so "zgrešili bistvo". Dove je sicer del nizozemsko-britanske multinacionalke Unilever, ki ima v lasti več kot 400 znamk, med drugim tudi Axe, Becel, Hellmann's, Knrr, Magnum, Rama in Rexona. Iz Dova so sporočili še, da oglas, ki so ga objavili, "ni premišljeno predstavil raznolikosti prave lepote, ki jo Dove ognjevito zagovarja in je osnovna za njihovo delovanje". "To se ne bi smelo zgoditi," so dodali. A škoda je bila že narejena, saj se je pod objavo do umika zvrstilo več kot 3.000 večinoma negativnih komentarjev. Nekateri so celo pozvali k bojkotu njihovih izdelkov.

To sicer ni bilo prvič, da se je podjetje znašlo pod plazem kritik zaradi rasizma. Leta 2011 so objavili sporen oglas, ki prikazuje tri ženske pred in po uporabi njihovega gela za tuširanje. Različico "potem" je prikazovalo dekle z najsvetlejšo barvo kože. Leta 2015 pa so na eno izmed svojih krem za sončenje zapisali, da je primerna za "normalno do temno kožo".

Najnovejši sporen oglas podjetja Dove in dva iz leta 2015 ter 2011 si oglejte spodaj.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ — Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) October 8, 2017

Where are those black Twitter to boycott @Dove this is racism #Boycottdove pic.twitter.com/XWPwDgkXDZ — rabelani lidzhade (@rabelaniCPT) October 7, 2017

A. P. J.