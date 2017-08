Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Razglednica za romunskega kriminalca. Foto: Europol YouTube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Dragi ubežniki, to poletje se vrnite domov. Pozdravlja vas vaša policija!

S hudomušnimi razglednicami nad kriminalce

4. avgust 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropski policijski urad Europol je, da bi prijel 21 najbolj iskanih kriminalcev v Evropi, na svoji spletni strani objavil hudomušne razglednice, v katerih domače policije ubežnikom sporočajo, naj se to poletje vrnejo domov.

"Dragi ubežniki, to poletje se vrnite domov! Pozdravlja vas vaša policija," se glasi eno izmed hudomušnih sporočil na 21 razglednicah, ki jih evropske policije "pošiljajo" kriminalcem na begu.

"Medtem ko nas večina uživa v zasluženih poletnih počitnicah, pa je s storilci kaznivih dejanj drugače. Vemo, da si številni kriminalci, ki so na begu pred organi pregona, za svoje zatočišče izbirajo počitniške destinacije. Morda se skrivajo prav tam, kjer ste na dopustu vi," so zapisali na spletni strani policije.

S takimi akcijami želijo pritegniti pozornost ljudi, ki bi jim te ubežnike lahko pomagali najti. Slovenska policija je pozdrave poslala Danijelu Borojeviću, ki je leta 2002 v Celju oropal banko in odnesel 130 tisoč evrov. "Dragi Danijel, poskušali smo te dobiti, a se nam nikoli ne odzoveš. Nekaj posebnega imamo zate ... Policija."

Razglednice so nastale pod okriljem Evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb. Oblikovali so 21 razglednic s hudomušnimi sporočili, po eno za vsakega od najbolj iskanih ubežnikov, ki so v 21 državah članicah Evropske unije storili huda kazniva dejanja in pri njihovi izsleditvi dozdajšnje klasične preiskovalne metode niso bile uspešne.

Tovrstne akcije so se namreč izkazale za zelo uspešne pri izsleditvi iskanih oseb. Od začetka leta 2016, ko je bila vzpostavljena spletna stran eumostwanted.eu, prek katere lahko javnost pomaga pri izsleditvi najbolj iskanih oseb v Evropi, si je spletno stran ogledalo že več kot 2,5 milijona obiskovalcev.

D. S.