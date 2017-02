Drake najbolje prodajani glasbenik preteklega leta

Velik uspeh albuma Views

8. februar 2017 ob 18:58

London - MMC RTV SLO/STA

Mednarodno združenje fonografske industrije (IFPI) je sporočilo, da je kanadski raper Drake najbolje prodajani glasbenik leta 2016. Glasbenik, ki je uspeh doživel z albumom Views, je tako na lestvici prehitel tudi pokojnega Davida Bowieja.

Album Views je kot prvi v storitvi Apple music dosegel eno milijardo poslušanj v pretočni obliki, drugi singel s te plošče One Dance pa je postal prva skladba, ki so jo milijardokrat zavrteli na storitvi Spotify.

Pesem One Dance je v Veliki Britaniji prvo mesto lestvic zasedala kar 15 tednov in s tem je Draku uspelo podreti rekord, ki je bil prej v lasti Bryana Adamsa in njegove pesmi (Everything I Do) I Do It For You. "Fenomenalni uspeh Draka odraža, kako globoko njegov unikatni zvok ugaja ogromnemu občinstvu po svetu," je dejal izvršni direktor IFPI-ja Frances Moore.

David Bowie, ki je januarja lani izdal svojo zadnjo ploščo Blackstar, se je uvrstil na drugo mesto lestvice, tretje mesto so zasedli britanski rokerji Coldplay. Med najbolj prodajano deseterico so se uvrstili še Adele, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Beyonce, Rihanna, Prince in The Weeknd.

IFPI sicer svojo lestvico vsako leto sestavi na podlagi prodaje glasbe tako v fizični kot digitalni obliki, hkrati pa vključijo tudi prenose in poslušanje glasbe v pretočni obliki. Leta 2015 je bila najbolj prodajana glasbenica britanska pevka Adele.

P. B.