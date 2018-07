Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Draka je med zvezde izstrelil album Views. Foto: EPA Sorodne novice Drake priznava, da je oče otroka nekdanje pornoigralke Sophie Brussaux Dodaj v

Drake z novim albumom podrl rekord v pretočnem predvajanju glasbe

V enem tednu milijarda predvajanj

10. julij 2018 ob 10:57

New York - MMC RTV SLO

Kanadski raper Drake je z najnovejšim studijskim albumom Scorpion podrl rekord v pretočnem predvajanju glasbe, saj je kot prvi v enem tednu dosegel milijardo predvajanj.

Njegova založba Republic Records je sporočila, da je 31-letnemu glasbeniku, ki je bil leta 2016 tudi najbolj prodajani glasbenik na svetu, kot prvemu uspelo preseči milijardo predvajanj na platformah za pretočno predvajanje (denimo Apple Music, Spotify in druge), sicer pa se je album že takoj po izidu uvrstil tudi na prvo mesto Billboardove lestvice najboljših albumov.

Prejšnji rekord v pretočnem predvajanju je bil od maja letos v lasti Posta Malona s studijskim albumom Beerbongs & Bentleys, dosegel pa je "zgolj" 700 milijonov predvajanj.

Scorpion, na katerem je 25 skladb, se je v enem tednu v ZDA prodal v 731 tisoč izvodih, s čimer je na prvem mestu tudi po prodaji fizičnih albumov v letu 2018. Pretočno predvajanje je leta 2017 postalo največje orožje glasbene industrije, saj je močno preseglo vse druge oblike – tako fizično prodajo albumov kot njihove digitalne prenose. V letu 2017 je bila največkrat pretočena glasba britanskega glasbenika Eda Sheerana – uspešnico Shape of You so pretočili 1,4-milijardokrat, album ÷ pa 3,1 milijardokrat.

Priznal, da je oče

Drake se je na dan izida albuma na naslovnicah pojavil tudi zaradi potrditve govoric, da je oče otroka nekdanje pornoigralke Sophie Brussaux. Z njo so ga prvič opazili januarja lani, samo nekaj mesecev po tem, ko se je zvezdnik razšel z igralko in pevko Jennifer Lopez. Maja 2017 je rjavolaska javnost presenetila z novico, da je noseča.

S pomočjo odvetnika se je vse od trenutka naznanitve nosečnosti vztrajno borila, da bi Drake priznal, da je otrok njegov in da bi bil zanj pripravljen plačevati denarno podporo, še pišejo ameriški mediji.

