Drama v Fleetwood Macu: skupina tik pred turnejo odpustila kitarista

Lindsey Buckingham je bil dolgoletni član skupine

10. april 2018 ob 17:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kultna britansko-ameriška rockovska skupina Fleetwood Mac se je pred turnejo razšla s kitaristom in enim svojih najvidnejših članov Lindseyjem Buckinghamom.

Tiskovni predstavnik skupine je potrdil, da so šli skupina in Buckingham vsak svojo pot ter da jih 68-letni kitarist in tekstopisec ne bo spremljal na jesenski turneji.

"Lindsey Buckingham na tej turneji ne bo nastopal s skupino. Skupina želi Lindseyju vse najboljše," je zapisal v izjavi predstavnik Fleetwood Maca, ki ob tem ni želel pojasniti, kaj je privedlo do Buckinghamovega nenadnega odhoda.

Vir, blizu skupine, je za CNN povedal, da so se razšli "zaradi glasbenih razlik glede turneje", Buckinghama pa bosta na turneji zamenjala Mike Campbell iz skupine Tom Petty & The Heartbreakers in Neil Finn iz Crowded House.

Buckinghamov predstavnik je vsa vprašanja za kitarista preusmeril na skupino.

Revija Rolling Stone medtem piše, da je skupina Buckinghama odpustila zaradi neskladij glede turneje.

V skupino prišel s Stevie Nicks

Buckingham se je skupini pridružil leta 1974, hkrati s svojim takratnim dekletom Stevie Nicks, ki je postala nepogrešljiva pevka in obraz Fleetwood Maca. Buckingham ni bil le vodilni kitarist za skupino, ampak je tudi napisal nekatere njihove najbolj znane pesmi, kot je uspešnica Go Your Own Way s kultnega albuma Rumours (1977).

Fleetwood Mac je leta 1967 ustanovil Peter Green, skupina pa je ime dobila po dveh svojih članih, Micku Fleetwoodu in Johnu McVieju. Green je skupino zapustil leta 1969, naslednje leto pa se je skupini pridružila novopečena McViejeva žena Christine McVie.

Vzponi in padci Fleetwood Maca

V 50 letih delovanja je skupina doživela številne vzpone in padce. Leta 1982 so si vzeli premor, ko pa so se leta 1987 le dogovorili za novo turnejo, je Buckingham v zadnji minuti skupino pustil na cedilu in jih zapustil. Bojno sekiro so zakopali leta 1996, za turnejo The Dance, in Buckingham je naslednjih 20 let ostal z njimi. Leta 1998 je skupino zapustila Christine McVie, ki pa se je leta 2014 nato vrnila.

S kitaristi skupina na splošno nima največje sreče - nekdanji kitarist Bob Welch je leta 2012 storil samomor, istega leta pa je umrl tudi Bob Weston, ki je s skupino igral na začetku 70. let.

Drame je bilo obilico tudi v zaodrju - Nicksova in Buckingham sta svojo zvezo razdrla leta 1967, nato pa je bila pevka leto dni v zvezi s Fleetwoodom, preden se je zapletla s pevcem skupine The Eagles Donom Henleyjem, nato pa še s tekstopiscem Eaglesov, J. D. Southerjem.

Fleetwood Mac so izdali 17 studijskih albumov, a je od zadnjega, Say You Will, minilo že 15 let. V polstoletni karieri so nanizali vrsto zimzelenih uspešnic, kot so Dreams, The Chain, Go Your Own Way, Rhianon, Gypsy, Say You Love Me in Little Lies.

K. S.