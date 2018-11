Drevi na TVS: portretni film Baletni plesalec, Sergej Polunin

Film Stevena Cantorja drevi ob 20.05 na TVS 2

28. november 2018 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Marca prihodnjega leta v Cankarjev dom prihaja razvpiti baletnik Sergej Polunin s svojo moško plesno skupino, drevi pa si je mogoče na 2. sporedu Televizije Slovenija ogledati angleški portretni film o njem, naslovljen Baletni plesalec, Sergej Polunin, ki ga je leta 2016 posnel Steven Cantor.

Leta 1989 v mestu Herson na jugu Ukrajine rojeni Polunin se je najprej posvečal gimnastiki, kmalu pa je presedlal na balet pod okriljem Koreografskega inštituta v Kijevu. Znano je, da je že pred vstopom v najstniška leta prekašal veliko starejše plesalce. Njegov oče in babica sta se odpravila na delo v tujino, da sta mu lahko plačala šolnino, mama pa je ostala z njim v Kijevu. Njegova starša pa sta se kasneje razšla.

Portretni film Baletni plesalec, Sergej Polunin si lahko ogledate drevi ob 20.05 na 2. sporedu Televizije Slovenija.

Ikona, genij, upornik

Čeprav Polunin znal ni niti besedice angleško, se je pri starosti 13 let preselil v London in se vpisal na šolo Kraljevega baleta, kjer je z 19 leti postal najmlajši glavni plesalec v zgodovini te prestižne institucije. Po dveh letih na tej poziciji je dal odpoved, umaknil se je iz sveta slave, skoraj na rob samouničenja, njegov talent mu je postajal bolj v breme kot darilo. Postal je urbani upornik in začel spreminjati pojem baleta, kot ga poznamo. Vendar virtuoznost spremlja visoka cena. Kako lahko ostajaš ti, ko si najbolj "vroča lastnina" baletnega sveta?

Neverjetna moč in privlačnost

V dokumentarnem filmu se je Cantor poglobil v ozadje vzpona in padca Polunina, ki je bil v medijih prikazan kot nevljuden, len in zmeden mladenič, ki mu je slava stopila v glavo. Za vsem tem pa so tičali žalostna življenjska zgodba in demoni, ki se jih ni mogel znebiti. Z neverjetno močjo in privlačnostjo obdarjenega plesalca nekateri imenujejo tudi novi Rudolf Nurejev. Film Baletni plesalec, Sergej Polunin je nenazadnje dokaz, da zgolj surovi talent ne zadostuje za uspešno kariero.

V filmu se Polunin spominja, da se je pred odhodom iz Londona znašel na zelo nizki točki svojega življenja. Pravzaprav je dotični dokumentarec videl kot svoje slovo iz plesnega sveta, vendar so se stvari obrnile v drugo smer. V enem izmed kadrov, posnetih v zaodrju, kjer je očitno izčrpan in nemotiviran, izjavi: "Vsak dan upam, da se bom poškodoval in ne bom mogel več plesati." Nezanemarljivo vlogo v slabo uro in pol trajajočem dokumentarcu pa ima tudi glasba, ki je delo britanskega skladatelja Ilana Eshkerija.

Sergej Polunin je do danes nastopil v več filmih, med drugim v Rdeči puščici in Umoru na Orient ekspresu, trenutno pa je na sporedu naših kinematografov Hrestač in štiri kraljestva, kjer ga je mogoče videti ob Keiri Knightley.

Spomladi v Ljubljani plesni ritual Sacré

"Telesna karizma, drzna iskrenost in skrajna zavezanost živosti življenja danes poganjajo njegovo kariero med samostojnimi plesnimi projekti, filmskimi sodelovanji in spogledovanji z modno industrijo," pa so o 29-letnem Poluninu zapisali v Cankarjevem domu, kjer bo 4. marca 2019 s svojo moško plesno skupino na glasbo Igorja Stravinskega izvedel plesni ritual Sacré, ki ga je koreografirala Juka Oiši (Yuka Oishi).

P. G.