Drugi najbogatejši Zemljan nadaljuje razdajanje svojega premoženja

Svoje milijarde namerava razdati v celoti

11. julij 2017 ob 21:56

Omaha - MMC RTV SLO/STA

Legendarni ameriški milijarder Warren Buffett je spet razvezal mošnjiček. Petim fundacijam je podaril za več kot tri milijarde dolarjev delnic svojega holdinga.

Darilo je del načrta 86-letnega vlagatelja iz Nebraske, da povsem razda svoje premoženje.

Buffett je od leta 2006 razdelil v dobrodelne namene že okoli 27,5 milijarde dolarjev svojega premoženja, od tega je največ dobila fundacija njegovega dobrega prijatelja in ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa (22 milijard).

Od zadnje donacije 3,17 milijarde dolarjev bo ta fundacija, ki se osredotoča na zmanjševanje revščine, izobraževanje in zdravstvo, dobila 2,42 milijarde.

Njegovo premoženje ocenjeno na skoraj 76 milijard

Warren Buffett, ki velja za vlagateljsko legendo, je vodenje finančnega imperija Berkshire Hathaway, ki ima deleže v okrog 80 podjetjih - med njimi so tudi koncerni Coca-Cola, Microsoft, Goldman Sachs in IBM - prevzel leta 1965. Do zdaj je razdal že za približno 40 odstotkov svojega deleža v podjetju.

Vsako leto denar daruje fundaciji Glide, ki pomaga brezdomcem v San Franciscu, denar daje tudi v sklad, poimenovan po njegovi pokojni ženi Susan Thompson, ter v sklad, ki ga vodijo njegovi otroci.

Revija Forbes je marca letos premoženje Warrena Buffetta ocenila na 75,6 milijarde dolarjev, kar ga je zavihtelo na drugo mesto lestvice najbogatejših Zemljanov. Pred njim je le Gates, ki ima pod palcem še 10 milijard več.

