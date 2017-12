Družina iz Zimbabveja že dva meseca tiči na letališču v Bangkoku

Brez vizumov za nadaljevanje poti

28. december 2017 ob 18:17

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

Družina iz Zimbabveja je po spletu okoliščin obtičala na glavnem letališču v tajski prestolnici Bangkok, kjer je že dva meseca.

Družina, ki šteje štiri odrasle in štiri otroke, stare od dveh do 11 let, je namreč brez vizumov, kar bi jim omogočilo nadaljevanje potovanja. Obenem zavračajo vrnitev v Zimbabve, ker pa so uradno že predolgo na Tajskem, jim pristojne oblasti tudi ne dovolijo ponovnega vstopa v državo.

Javnost je nanje postala pozorna, ko je eden izmed tajskih uporabnikov Facebooka objavil fotografijo, kako je otrokom razdelil božična darila. Objava, v kateri je tudi pojasnil stanje družine, se je razširila po svetovnem spletu. Pojavila so se tudi vprašanja, kako jim je doslej uspelo preživeti na letališču. Družino so doslej s hrano oskrbovale različne letalske družbe.

Hitro se se tudi pojavile primerjave s filmom Terminal, v katerem Tom Hanks igra moškega, ki je obtičal na letališču v New Yorku, potem ko se je v njegovi državi zgodil prevrat, njegovi osebni dokumenti pa so zato postali neveljavni.

V domovino nočejo

Po navedbah tajske migracijske policije je družina na Tajsko prišla s turističnim vizumom maja letos. 23. oktobra je želela prek Ukrajine odpotovati v Španijo, a so jo letalske službe zavrnile, ker ni imela španskih vizumov.

Hkrati se družina ni hotela vrniti v domovino, ker se zaradi nemirov v državi boji za svojo varnost. V Zimbabveju je namreč po nekaj tednih pogajanj vojska novembra odstavila dolgoletnega despota, 93-letnega Roberta Mugabeja.

Družina je medtem tudi zaprosila za azil v upanju, da jih bodo premestili iz Tajske, ki uradno ne sprejema beguncev. Predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce v Bangkoku je potrdila, da trenutno proučujejo različne rešitve za družino, a zaradi zaupnosti ni razkrila podrobnosti.

