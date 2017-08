Družina Johnnyja Casha zgrožena nad rasistom v majici s Cashevim imenom

Oče jih je vedno učil o ljubezni in strpnosti

21. avgust 2017 ob 10:46

Nashville - MMC RTV SLO

Potomcem pokojnega glasbenega velikana Johnnyja Casha je "kar slabo" zaradi dejstva, da je neki pripadnik belih nacionalistov na izgredih v Charlottesvillu nosil majico z imenom njihovega očeta.

62-letna Rosanne Cash, najstarejša hči pokojnega ikoničnega glasbenika, je neznanca, ki so ga kamere minuli konec tedna na shodu rasistov, ki je prerasel v krvav spopad, ujele v omenjenem oblačilu, na Facebooku opisala kot "samooklicanega neonacista, ki bruha sovraštvo in žolc" in dodala, da je potomcem velikega kantavtorja "zaradi povezave kar slabo".

Casheva je svojega očeta opisala kot "moža, čigar srce je bilo v ritmu ljubezni in družbene pravičnosti", naštela je več človekoljubnih nagrad, ki jih je dobil od različnih manjšinskih organizacij. Dodala je, da se je Johnny Cash "zavzemal za pravice Indijancev, protestiral proti vojni v Vietnamu, bil glas revnih, tistih v težavah in tistih, ki so jim bile odvzete pravice, ter borec za pravice zapornikov".

V ganljivem zapisu je Rosanne o 11-kratnem dobitniku grammyja, ki je umrl leta 2003, star 71 let, zapisala še, da "bi bil zgrožen tudi nad naključno uporabo njegovega imena in podobe za idejo ali namen, ki temelji na preganjanju in sovraštvu". "Oče nam je vedno govoril, vsa naša življenja je ponavljal: 'Otroci, lahko izberete ljubezen ali sovraštvo. Jaz izberem ljubezen.'"

Zaključila pa je z besedami: "Vsem, ki se imate za večvredne od drugih človeških bitij, ki verjamete v rasno ali versko hierarhijo: mi nismo vi. Naš oče, kot oseba, ikona, simbol, ni vi. Prosimo, da se ime Cash ne povezuje z uničevalnimi in sovražnimi ideologijami. Izberemo ljubezen."

Poleg Rosanne so pod objavo podpisani še njene mlajše sestre Kathy, Cindy, Tara in polbrat John Carter Cash.

A. K.