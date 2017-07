Družina Nelsana Ellisa spregovorila o igralčevi smrti

Dolga leta se je boril z odvisnostjo od alkohola in drog

12. julij 2017 ob 08:53

New York - MMC RTV SLO

Družina igralca Nelsana Ellisa je nekaj dni po njegovi smrti spregovorila o ozadju dogajanja in težavah z alkoholom, s katerimi se je spopadal priljubljeni 39-letni igralec.

Ko je v soboto preminul ameriški igralec Nelsan Ellis, znan predvsem po priljubljeni seriji Prava kri (True Blood), je bilo znano le, da je umrl zaradi zapleta pri težavah s srcem.

Nekaj dni po smrti se je oglasila Ellisova družina, ki je preko igralčeve zastopnice pojasnila ozadje dogajanja in razkrila dolgoletne težave, s katerimi naj bi se dolga leta spopadal priljubljeni igralec.

"Nelson se je več let boril z odvisnostjo od drog in alkohola. Večkrat je šel na kliniko za odvajanje, nato pa se je odločil, da se bo z alkoholom spopadel sam. Toda, ko se je uspešno upiral alkoholu, je dobil infekcijo krvi, zato so mu odpovedale ledvice, imel je otekla jetra in visok krvni tlak, bitje njegovega srca pa je bilo nekontrolirano," je v izjavi za javnost zapisala igralčeva zastopnica Emily Gerson Saines.

Ellis je v bolnišnici prebil štiri dni, nato pa njegovo srce ni več zmoglo napora in je prenehalo biti.

Družina je povedala, da se je 39-letnik svoje odvisnosti sramoval in o tem ni želel govoriti, vendar so svojci ob tem prepričani, da bi igralec želel, da bi "njegovo življenje in smrt služila kot opomin vsem, ki se spopadajo z odvisnostjo".

M. Z.