Država nad DMX-a: raper se je izmikal plačevanju davkov

Raper znova v navzkrižju z zakonom

14. julij 2017 ob 19:28

New York - MMC RTV SLO

Raper DMX, katerega pravo ime je Earl Simmons, je obdolžen prekrivanja večmilijonskega premoženja in izogibanju plačila 1,5 milijonov evrov davkov. Obtožnica proti njemu sestoji iz 14 točk.

46-letni raper bi se moral pojaviti na newyorškem sodišču v petek zjutraj, je poročal The Washington Post. Toda ni znano, ali je sploh najel odvetnika.

DMX je postal prepoznaven zaradi svojega mehkonebnega glasu in besedili, ki so pogosto vsebovala nasilno vsebino. Leta 1998 je izdal prvenec It's Dark and Hell Is Hot, na katerem je pristala zdaj že zimzelena skladba Ruff Ryders' Anthem. Nato je izdal še šest albumov. Razen dveh je prodal v platinasti izdaji, nastopal po celem svetu in se pojavil v številnih filmih - morda še najbolj znan slovenskemu občinstvu - Romeo mora umreti skupaj s pokojno pevko Aaliyah in Jet Lijem.

Tožilci trdijo, da se je DMX več let izogibal plačevanju davkov tako, da ni odpiral osebnih bančnih računov. Namesto tega je odpiral račune na tuja imena in plačeval vse z gotovino. Med drugim je znano tudi, da ni želel posneti izjave za televizijsko oddajo Couples Theraphy, če mu producenti prej ne bi zagotovili plačila v vrednosti dobrih 100.000 evrov brez davka.

"Slavni raper ali ne, vsi Američani morajo plačevati davke," je dejal odvetnik Joon H. Kim. A DMX je že stari znanec policije in sodišč. V zadnjih dveh desetletij je bil večkrat aretiran zaradi različnih razlogov - od zlorabe živali do posedovanja drog. Večkrat je bil obsojen na zapor, med drugim šest mesecev leta 2015, ker ni plačeval otroške preživnine in 90 dni leta 2010 zaradi prehitre vožnje.

Življenje kot v filmu

Njegov najbolj zloglasen zločin sega v leto 2004, ko je vdrl na parkirišče letališča John F. Kennedy v New Yorku in poskusil s sostorilcem ukrasti terensko vozilo. Vozniku vozila pa je dejal, da je vladni agent. Na koncu je odrinil voznika, medtem ko je bila njegova 12-letna hčerka še vedno v vozilu. Ob aretaciji je policija pri raperju našla pištolo, kokain in druge prepovedane substance. Na koncu je preživel v zaporu zgolj šest tednov in še to zato, ker je kršil pogojno kazen.

Incident je naznanil začetek počasnega padca raperske zvezde. Februarja 2016 so policisti našli DMX-a nezavestnega na parkirišču hotela v domačem mestu Yonkers. Pojavile so se govorice, da je raper zaužil preveliko količino mamil, toda njegov odvetnik je dejal, da je doživel napad astme.

Na sodišču tudi zaradi otrok

Lani se je razveselil rojstva svojega petnajstega otroka (nekateri drugi mediji so poročalil o številki trinajst). Med letoma 1999 in 2010 poročen s Tashero Simmons (uradno sta se sicer ločila šele leta 2014), v tem času pa sta se mu rodila tudi najmanj dva nezakonska otroka - očetovstvo enega od njih je sicer dolgo zanikal, dokler ga ni testiranje DNK-ja postavilo na laž.

Materi otroka, Monique Wayne, je moral zato leta 2007 plačati skoraj 1,3 milijona evrov preživnine. Leta 2013 je sicer razglasil bankrot, kot razlog pa navedel previsoke stroške za preživnine, a je bil njegov zahtevek zavrnjen.

K. K.