Drzna hiša na Jasni: kot bi med gorami stala že od vekomaj

V glavni vlogi razgled na gorsko idilo

19. marec 2017 ob 17:57,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Počitniška hiša v turističnem naselju Jasna je izjemna ne le zaradi čudovitega razgleda, ki se ponuja iz vsakega kotička hiše, temveč tudi zaradi svoje kompozicije, umeščenosti v teren in navsezadnje tudi udobja, ki ga ponuja petčlanski družini, ki si je tu ustvarila svoj drugi dom.

Arhitekta Vid Razinger in Jernej Prijon iz arhitekturnega biroja Prima sta navdih za oblikovanje objekta našla na lokaciji sami: že ob prvem obisku sta vedela, da mora biti glavni motiv hiše čudoviti razgled na Prisank in njegovo okolico. Oblikovala sta hišo z dvokapno streho, ki se zaradi svoje tipične morfologije in materialnosti brez težav stopi s svojo okolico.

Manjša garaža v podobni zasnovi je dopolnila dinamično kompozicijo, ki nas v podzavesti prenese na dvorišče klasične domačije. In prav ta prvi vtis, ki je arhitektoma ostal po njunem prvem obisku parcele, ta razgled, uokvirjen z velikim panoramskim oknom v osrednjem prostoru hiše, je danes glavni arhitekturni motiv objekta, okoli katerega se osredinjata dom in družina.



Avtorji projekta: Prima (Vid Razinger, Jernej Prijon) Lokacija: počitniško naselje na Jasni Leto načrtovanja/gradnje: 2011-2016 Skupna stanovanjska površina: 180 m2

Estetika in funkcija z roko v roki

Pogled na čudovito pokrajino se nam ponuja tudi s številnih teras, ki so jih arhitekti - v želji, da ne bi zamejili razgleda iz osrednjega prostora - umestili ob oba boka hiše; prvotno estetska odločitev se je pozneje izkazala tudi za funkcionalno: ob močnih sončnih ali vetrovnih dneh je ena izmed teras vedno senčna oziroma zavetrna in družina lahko na prostem uživa ne glede na vremenske razmere.

Popolni izkoristek "neidealne" lokacije

Arhitekta sta poleg razgleda ujela še eno izmed prednosti lokacije - razgibanost terena. Strmo lokacijo, ki bi marsikomu vzela pogum, sta odlično izkoristila z delnim vkopom objekta, s čimer sta ustvarila kompozicijo, ki s ceste deluje skromno, medtem ko se na dolino - in s tem na razgled - odpre kar v treh etažah.

Naročnik je za oddajo Ambienti povedal, da se mu je zamisel projektantov sprva zdela drzna, a da je bila - ko je bila gradnja končana - hiša videti, kot da je že od vedno tu. Takšna izjava lahko samo potrdi tisto neopisljivo kakovost sicer estetsko in funkcionalno dovršene hiše.

Alja Košir, Ambienti