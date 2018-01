Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 16 glasov Ocenite to novico! Svoj prvenec je izdala lansko poletje. Na albumu, ki ga je poimenovala kar Dua Lipa, poje o svojih pogledih na ljubezen, vzponih, seksu in samozavedanju. Foto: Reuters Pevka, avtorica in manekenka se je rodila 22. avgusta 1995 v Londonu. Foto: EPA Na britanski lestvici Top 15 so do zdaj pristali trije njeni singli. Prav tako pa so jo na podelitvi nagrad revije NME razglasili za najboljšo novo izvajalko. Foto: Reuters Dua Lipa je ena izmed najhitreje vzhajajočih britanskih popzvezdnic ta hip. Foto: Reuters Dodaj v

Dua Lipa: S Kosova v zgodovino nagrad brit

Nenavadna pot britanske pevke s kosovskimi koreninami

15. januar 2018 ob 12:41

London - MMC RTV SLO

22-letna britanska poppevka Dua Lipa je ob razglasitvi nominacij za letošnje brite spisala zgodovino, saj je postala prva izvajalka, ki je prejela pet nominacij v enem letu.

"Kako je to mogoče," je tvitnila mladenka ob razglasitvi nominacij. Vrhove glasbenih poplestvic je lani osvajala s singlom New Rules. Nominacije si je priborila v kategorijah za najbolj prodorno uspešnico, za najboljšo izvajalko, najboljši videospot, najboljši singel in prodor. Za njo so se po številu nominacij zvrstili Ed Sheeran (s štirimi), J Hus in Rag'n'Bone Man (s po tremi). Omenimo samo, da bo Rag'n'Bone Man 5. maja nastopil v Hali Tivoli.

Pevka, ki se je rodila in odraščala v Veliki Britaniji, se je pri 13 letih s starši preselila v njihovo nekdanjo domovino Kosovo. Njeni starši so Prištino zapustili leta 1990, pet let po tem pa se je rodila Dua. Preden se je leta 2008 s starši preselila nazaj na Kosovo, je obiskovala gledališko šolo Sylvie Young (tam sta svoje prve korake naredili tudi Amy Winehouse in Rita Ora).

Odraščala je ob poslušanju svojega očeta, pevca Dukagjina Lipa. Njeno ime v albanščini pomeni ljubezen. Gre za netipično ime, s katerim je imela precej preglavic v otroštvu, toda počasi ga je vzljubila - tudi ker ji ni bilo treba iskati drugega umetniškega imena, je priznala v nekem intervjuju.

Ko je bila stara 14 let, je začela objavljati priredbe svojih najljubših skladb, ki so jih v izvirniku pele izvajalke, kot sta P!nk in Nelly Furtado. Pri 15 letih se je vrnila v London in začela zasledovati svoje pevske sanje. "Hkrati se je v London preselilo starejše dekle s Kosova in moji starši so poznali njene, tako da sem se lahko preselila k njej. Bila je kot moj angel varuh," je dejala v pogovoru za NME.

Kmalu za tem je začela delati kot manekenka, leta 2013 pa se je pojavila v televizijskem oglasu za resničnostni šov X Factor. Preživljala se je z delom v barih in pubih. Pri 18 letih je podpisala pogodbo z založbo in takrat, kot pravi sama, se je začelo pravo delo. Velik uspeh je doživela že s skladbami No Lie (pri kateri je združila moči s Seanom Paulom) in Scared To Be Lonely (ki jo je posnela z Martinom Garrixom). "Zavedala sem se, da mi lahko ta sodelovanja prinesejo širše poslušalstvo, toda če niso narejena pravilno, ne predstavljajo tega, kar si kot izvajalec, in se ob tem malo izgubiš," je še dodala Lipa.

Zagovornica avtorskih skladb

Tako se je kot avtorica močno vključila pri ustvarjanju prvenca, ampak je obžalovala, da se kot avtorica ni podpisala pod skladbo Be The One, s katero je prvič opozorila nase. "Zelo rada imam to skladbo, toda najprej je nisem hotela posneti, ker je nisem napisala," je priznala. Dodala je: "Težava je bila v ponosu." Hkrati pa je prepričana, da je izvajalec tisti, ki mora odločati. "Ne boš prišel daleč, če nimaš vpliva na svojo glasbo. Poglejte Rihanno. Prepričana sem, da lastnoročno izbere prav vsako skladbo in jo potem spremeni v svojo. In še vedno mislim, da pove svojo zgodbo skozi tiste skladbe. Lahko začutite, da gre za skladbe, ki jih res čuti," je še razložila Lipa.

Prvič se je začela zavedati, da je na poti, da postane velika popzvezdnica, ko se je znašla v studiu s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom: "Začela sem se zavedati, da je ob meni v studiu mož, ki ga poslušam na radijskih postajah in ki je razlog, da kupijo ljudje vstopnice za Glastonbury. V tistem trenutku sem se začela spraševati, kaj se dogaja z mano. Bilo je noro."

Po seriji uspešnih popskladb je pravi uspeh prišel s himno o ženski prevladi New Rules, v katerem poje o načrtu, sestavljenem iz štirih korakov, kako se izogniti svojemu nekdanjemu fantu.

Leto 2017 je končala na vrhu izvajalk, katerih glasbo so največkrat pretočili z glasbene platforme Spotify. Njen videospot za singel New Rules pa ima na YouTubu več kot 892 milijonov ogledov. V kategoriji za najboljšo izvajalko se bo za brita pomerila s stanovskimi kolegicami Jessie Ware, Kate Tempest, Lauro Marling in Palomo Faith.

