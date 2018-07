Siddharta in Dubioza Kolektiv na najdaljšem festivalu v Pomurju

Ocenite to novico!

Kmečka olimpijada prinaša prikaz nekdanjih kmečkih opravil

28. julij 2018 ob 06:52

Velika Polana - MMC RTV SLO, STA

Poletni festivali so v polnem razmahu po vsej Sloveniji - pestro obdobje se začenja tudi v Veliki Polani, kjer bo Pomurski poletni festival že 23. leto zapored združil ljubitelje najrazličnejših glasbenih žanrov, športa in kulinarike.

"Pomurski poletni festival bo potekal od sobote do sobote, celotna programska zasnova pa je tako barvita, da bo gotovo navdih vsem, ki si želijo na kreativen, družaben in sproščen način preživeti delček poletja," sporočajo organizatorji, člani društva Štrk Slovenija, ki so navedli, da gre za najdaljši festival v Pomurju (začel se bo danes, končal pa naslednjo soboto).

Med nastopajočimi so Dubioza Kolektiv, Siddharta, Željko Bebek, Vlado Kreslin, Riblja Čorba, Danijela.