Dubrovnik na nogah zaradi snemanja erotičnih prizorov v cerkvi

Ovadba zaradi kaljenja javnega reda in miru

8. marec 2018 ob 21:14

Dubrovnik - MMC RTV SLO, STA

V Dubrovniku so ogorčeni zaradi snemanja erotičnih prizorov v eni izmed cerkva, tamkajšnja škofija je zato na sodišču za prekrške ovadila storilce.

Berlinska akademija za film in televizijo (DFFB) je v preteklih dneh dokumentarni film The Colour Nude snemala na več lokacijah v Dubrovniku, vključno s cerkvijo svetega Ignacija, v kateri je dubrovniški fotograf Stijepo Brbora fotografiral srbsko novinarko in pisateljico Vesno Knežević Ćosić. Ta je pozirala brez obleke in v izzivalnih položajih, so poročali hrvaški mediji.

Dubrovniška policija je danes potrdila, da so ovadili fotografa in njegov model zaradi kaljenja javnega reda in miru. Kot so zapisali na spletni strani dubrovniško-neretvanske policijske uprave, je fotografiranje gole ženske v verskem objektu vznemirilo večji del hrvaških državljanov zaradi žalitve njihovih verskih občutkov. Hrvaški zakon o prekrških določa kazen od 25 do 100 evrov za tiste, ki jih sodišče razglasi za krive zaradi žalitve ali omalovaževanja moralnih občutkov državljanov.

Snemanje je razburilo tudi vodilne v dubrovniški lokalni in regionalni samoupravi. Ocenili so, da gre za neprimerno dejanje.

Strožji nadzor v cerkvah

Iz dubrovniške škofije so sporočili, da bodo zahtevali prepoved objave spornih fotografij iz cerkve, od medijev pa bodo zahtevali, naj fotografije odstranijo in naj jih ne objavljajo več. Dubrovniški škof Mate Uzinić je povedal, da v prihodnje nobena cerkev v njegovi škofiji ne bo odprta brez nadzora. Predsednik dubrovniško-neretvanske županije Nikola Dobroslavić je navedel, da je "vsaka svoboda, tudi umetniška, omejena s svobodo in pravicami drugih". Poudaril je, da je fotografiranje golih žensk v cerkvi bogokletje in da avtorji filma niso upoštevali čustev katoličanov.