Duhovniki vstopili v pub, natakar je mislil, da imajo fantovščino

Konec dober, vse dobro

2. avgust 2017 ob 12:25

Cardiff - MMC RTV SLO/Reuters

V neki pub v Cardiffu je vstopilo sedem katoliških duhovnikov in naročili so si pijačo. A natakar je bil prepričan, da so moški le preoblečeni v duhovnike in da imajo fantovščino, zato jih ni želel postreči.

Zaplet je na svojem blogu opisala kar nadškofija s sedežem v tem valežanskem mestu. Pojasnili so, da je sedem duhovnikov obiskalo pub City Arms, da bi proslavili mašniško posvečenje enega izmed njih, Petra McLarna. K njihovi mizi je pristopil natakar in jim takoj dejal, da nikoli ne strežejo večjim skupinam gostov, ki so oblečeni v kostume. Natakar je bil namreč prepričan, da je druščina v njegovem lokalu začela fantovščino, ki se bo nadaljevala s popivanjem pozno v noč.

Le prišli do pijače

Duhovniki se niso želeli prepirati ali pojasnjevati, da gre za nesporazum, ampak so mirno vstali od mize. Nato pa je drugi natakar dejal, da meni, da gre za prave duhovnike, in jih povabil nazaj k mizi. Zaradi pripetljaja se jim je opravičil in jim ponudil brezplačno "rundo".

"Želeli bi se zahvaliti pubu City Arms za prijaznost do naših semeniščnikov," še piše v blogu. Nadškofija je dodala, da so duhovniki sprva mislili, da se natakar šali, ko je menil, da so oblečeni v duhovniške kostume.

"Rahel nesporazum, a konec dober - vse dobro," pa je na družbenih omrežjih sporočil pub.

A. P. J.