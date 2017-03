Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zborov repertoar vključuje vse od srednjeveške do sodobne in eksperimentalne glasbe. Foto: BoBo/Borut Živulović Moteti in samospevi tvorijo jedro gostovalnega repertoarja, pa tudi lastne zborovske priredbe značilno dunajske glasbe, valčkov in polk Lannerja in Straussa. Foto: BoBo/Borut Živulović Danes obstaja sto pevcev iz tridesetih različnih držav, med desetim in štirinajstim letom, razdeljeni pa so v štiri zbore, ki potujejo po svetu. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dunajski dečki ob vrnitvi v Ljubljano razpeli občinstvo

MMC na koncertu Dunajskih dečkov in Helene Blagne

30. marec 2017 ob 08:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nazadnje so Dunajski dečki nastopili kot gostje na velikem koncertu Helene Blagne v Stožicah, tokrat so se vloge zamenjale. In bučen aplavz ob koncu je bil potrditev, da so dečki osvojili srca občinstva.

V Slovenijo je pripotoval eden izmed štirih zborov, ki potujejo po svetu. "Prišli smo s sedemtedenske turneje po Združenih državah Amerike in Kanade. Nekaj časa smo imeli za počitek in danes smo zelo veseli, da smo tu v Sloveniji, Ljubljani," je poudaril dirigent Oliver Stech.

Mali možje so zgolj s svojimi glasovi zapolnili veliko Gallusovo dvorano. Še več uspelo jim je prebuditi glasove zbranih. "Naj vas ne bo strah, bodite zgolj ponosni," je dejal dirigent, medtem ko je poskušal naučiti zbrane delček jodlarskega vložka avstrijske ljudske pesmi Singa is unsre Freud. "Če vas zanima, kaj ta del pomeni - prav nič," se je pošalil. A na koncu jim je s skupnimi močmi uspelo odpeti skladbo.

Občinstvo so najprej z glasovi odpeljali v obdobje najlepših klasik iz cele Evrope, nato so v drugem delu najprej odpeli bolgarsko ljubezensko pesem, se preselili v Latinsko Ameriko z vsem dobro znano skladbo Cielito lindo in s pomočjo pesmi Hlonolofatsa poleteli vse do Južnoafriške republike.

Gostja večera: Helena Blagne

Na odru se jim je v prvem delu koncerta pridružila Helena Blagne, ki je z njimi odpela dve skladbi, ki so zaznamovale filmsko kulturo: Singin' in the Rain iz istoimenskega filma ter Hail, Holy Queen iz filma Nune plešejo z Whoopi Goldberg na čelu. Čeprav so načrtovali, da bodo v sklopu filmske glasbe zapeli še The Bare Necessities iz filma Knjiga o džungli, so skladbo prestavili na konec repertoarja in se tudi opravičili za manjšo napako v komunikaciji.

Blagnetova je med čakanjem na drugi del koncerta Dunajskih dečkov sama stopila na oder v spremljavi pianista in postregla z intimnejšo izvedbo svojih skladb Reci mi, Nocoj objemi me in Moj dom (ki ga je deloma zapela v nemškem jeziku ob pomoči dečkov) ter priredbe Caruso.

A bolj kot se je koncert približeval h koncu, bolj so dečki kazali svojo mladostniško iskrivost. In dokazovali, da imajo v svojih rokavih repertoar, ki ne potrebuje niti gostov. Pri avstrijski ljudski skladbi Und wanns amal schen aper wird se je šest izmed njih vrnilo na oder v tradicionalnih avstrijskih nošah in s tem razbili togost, ki jo ustvarjajo z uniformirano kostumografijo.

Pri The Bare Necessities so prikazali še koreografijo, kjer ni manjkalo koles na eni roki ter se ob ritmu dveh afriških bobnov (ki sta ju igrala dva izmed članov) sprostili ob skladbi Hlonolofatsa. Na krilih štirih solistov pa so sklenili večer s priredbo uspešnice Michaela Jacksona We Are the Children, kjer se jim je znova pridružila na odru Helena Blagne.

K. K., Borut Živulović (fotoagencija BoBo)