Duran Duran drevi v Zagrebu, Šalata razprodana

Vračajo se po skoraj 17 letih

29. avgust 2017 ob 13:46

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Ena najpriljubljenejših britanskih popskupin iz 80. let prejšnjega stoletja Duran Duran bo drevi nastopila na odprtem športnem stadionu Šalata v Zagrebu.

Duran Duran bodo v Zagrebu igrali v sklopu turneje Paper Gods, na kateri predstavljajo istoimenski najnovejši album. Obiskovalci pričakujejo številne hite skupine.

Wild Boys, Union of the Snake, A view to kill, Girls on film, Rio, Hungry like a wolf, Ordinary world, Come undone in Save a Prayer so nekateri najbolj znanih hitov skupine Duran Duran, ki je svojo kariero začela v Birminghamu leta 1978. Paper Gods je njihov 14. studijski album.

V skoraj 40-letni karieri so prodali več kot 100 milijonov albumov, njihove pesmi pa so bile mesece v vrhovih svetovnih glasbenih lestvic. Glasbeno so jih umeščali v novi romantizem, novi val in synth-pop.

Znani so po svojih provokativnih videospotih, nekateri so bili cenzurirani na MTV-ju in prepovedani na BBC-ju. Za svoje delo so prejeli številne nagrade, priredbe njihovih pesmi pa so preigravali mnogi znani izvajalci, med drugimi tudi Franz Ferdinand, Deftones, Korn, Hole in Courtney Love.

Organizatorji zagrebškega koncerta so naznanili, da je koncert razprodan in da ne bo predskupine. Duran Duran so v Zagrebu prvič nastopili januarja leta 2001.

