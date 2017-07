Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Blitvo operemo in narežemo na rezance. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dušena blitva s porom in z gorgonzolo

Slastna zelenjavna jed

3. julij 2017 ob 09:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: šop listov blitve, 1 por, 0,5 dl belega vina, pol pločevinke pelatov v koščkih, žlica olivnega olja, 5 dag gorgonzole, sol.

Na žlici olivnega olja prepražimo na grobo narezan por, dodamo na rezance narezano oprano blitvo, malo podušimo in zalijemo z belim vinom.

Čez nekaj minut dodamo pelate in dušimo približno 15 do 20 minut. Solimo. Preden damo jed na mizo, dodamo na koščke narezano gorgonzolo in mešamo, dokler se sir ne raztopi.