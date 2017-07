Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nasprotje kolekcij za Fendi in Chanel Foto: Reuters VIDEO Chanelova modna revija v... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dva dni, dve Lagerfeldovi reviji: od replike Eifflovega stolpa do Belle in Kendall

83-letni modni oblikovalec ne počiva

6. julij 2017 ob 09:17

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Nemški modni oblikovalec Karl Lagerfeld je kljub svojim 83 letom še vedno izjemno ustvarjalen - na tokratnem pariškem tednu mode se tako predstavlja s kar dvema kolekcija (za dve različni modni hiši).

Lagerfeld, ki je že leta sinonim tako za pariško modno hišo Chanel kot italijansko znamko Fendi, je imel s pripravami na pariški teden mode, na katerem se znamke predstavljajo z idejami za jesen in zimo 2017/2018, polne roke dela. Pripravil je namreč kolekciji za obe znamki - poleg tega pa je sodeloval še pri prenovi slovitega pariškega hotela Hôtel de Crillon.

Vrnitev v čas Coco Chanel

Najprej je v torek predstavil svojo kolekcijo za Chanel, pri kateri se je držal klasičnih "chanelovskih" linij ter se tako s kroji in z materiali kot z modnimi dodatki (oziroma njihovo odsotnostjo) skušal vrniti v čas, ko je Coco izdelovala svoje prve plašče, obleke in klobuke. Tudi barvno se je oblikovalec vrnil h koreninam modne znamke, saj sta prevladovali siva in črna. Lagerfeld si je še največ duška dal pri našitkih in obrobah v obliki rož in cofov.

Povsem drugačna pa je bila njegova kolekcija za Fendi, ki jo je v francoski prestolnici predstavil v sredo - živih barv in precej lahkotnejša. Medtem ko je pri Chanelovi kolekciji posegal po večini le po tvidu, pa si je tukaj privoščil pisano paleto barv in tkanin - od tila in krzna do čipke.

Elegantna klasika Chanela proti mladostni razigranosti Fendija

Da si bosta kolekciji diametralno nasprotni, je sicer nakazovala že scena in izbira manekenk - medtem ko je za Chanelovo revijo dal v muzejski kompleks Grand Palais postaviti veličastno repliko še enega pariškega simbola, Eifflovega stolpa, manekenke pa so bile zgolj "živi obešalniki" za Lagerfeldove mojstrovine, pa je za prizorišče Fendijeve revije izbral gledališče na Elizejskih poljanah, po modni pisti pa sta se, obsijani z žarometi, med drugim sprehajali Kendall Jenner in Bella Hadid, s čimer je Nemec nakazal, da se želi s Fendijevo kolekcijo približati mladim.

Chanelova modna revija se je sicer sklenila posebej slavnostno - pariška županja Anne Hidalgo mu je namreč izročila odlikovanje za posebne zasluge.

T. K. B.