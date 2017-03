Dva slovenska projekta med najboljšimi in najlepšimi v Alpah

Nagrada za trajnostno prenovo in gradnjo v alpskem prostoru

23. marec 2017 ob 17:01

Bern - MMC RTV SLO/STA

Zimska soba na Kaninu in prenovljena domačija Vrlovčnik sta uvrščena v finale izbora za arhitekturno nagrado Constructive Alps 2017.

Nagrajeni projekti bodo razglašeni na podelitvi nagrad, ki bo 20. oktobra v švicarskem planinskem muzeju v Bernu. Ob podelitvi bodo odprli tudi potujočo razstavo Constructive Alps 2017.

Natečaj za mednarodno nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah sta četrtič organizirala švicarska konfederacija in kneževina Liechtenstein. Namenjen je projektom trajnostne gradnje in prenove v alpskem prostoru, ki so zgledni tudi z vidika estetike. Nagrada Constructive Alps predstavlja enega izmed bistvenih prispevkov k uresničevanju alpske konvencije in akcijskega načrta za podnebje.

Strokovna žirija je izmed 268 prijavljenih projektov iz vseh alpskih držav izbrala 30 najprepričljivejših ter izvajalce nominiranih projektov povabila k prijavi v drugi krog natečaja. Pri ocenjevanju projektov je upoštevala energijsko varčnost ter ekološki, ekonomski, družbeni in kulturni vidik trajnostnosti.

V finale izbora sta bila uvrščena tudi zimska soba na Kaninu oziroma bivak Slavka Svetičiča Slavca, ki je delo arhitekte Špele Videčnik iz biroja OFIS arhitekti, ter prenovljena domačija Vrlovčnik nad dolino Matkovega kota v povirju Savinje v Kamniško-Savinjskih Alpah avtorjev Roka Žnidaršiča, Jerneje Fischer Knap in Žige Ravnikarja (Medprostor).

Zimska soba na Kaninu je postavljena v neposredni bližini Doma Petra Skalarja. Objekt je v celoti lesen, narejen je iz križno vezanih lepljenih lesenih plošč, ki predstavljajo hkrati statično konstrukcijo, izolacijo, steno in tvorijo pohištvo v interierju. Z zunanje strani je les zaščiten z aluminijasto oblogo. Podesti so orientirani proti prelepemu razgledu v bovško dolino, je navedeno na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Ob prenovi domačije Vrlovčnik so si njeni avtorji zamislili, da bi domačija, poleg lastnega programa, prispevala tudi k ohranjanju kulturne krajine in identitete prostora. Zato so v koncept vključili lokalne izvajalce, oživljanje obrtniških znanj ter uporabo tradicionalno prisotnih materialov iz bližnje okolice. "Življenje v prenovljenem kompleksu ohranja ritem nekdanje rabe različnih stavb kot prostorov, ki tvorijo bivanjsko celoto," je navedeno na spletni strani arhitekturnega ateljeja Medprostor.

Med nominirance so žiranti sicer uvrstili pester izbor raznolikih tipov stavb in kompleksov, kot denimo otroški vrtec in osnovno šolo v Brandu v Predarlski, poslopje vinarne Schmidt v Wasserburgu pri Lindauu ali zgradbo turistično-informacijskega centra Maison Commune du Lac d'Aiguebelette v Nancesu. V prihodnjih tednih si bodo vse projekte ogledali tudi v živo.

Nagradni sklad za nagrado Constructive Alps 2017 znaša 50.000 evrov, najboljši projekti pa bodo predstavljeni v katalogu, ki bo izšel kot priloga k posebni izdaji arhitekturne revije Hochparterre, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

A. K.