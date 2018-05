Dve desetletji od slovesa Franka Sinatre, večnega šarmerja sinjemodrih oči

Pevec in igralec je umrl 14. maja 1998

14. maj 2018 ob 10:59

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

"Frank Sinatra je mercedes med moškimi," je o tem ameriškem pevcu in igralcu nekoč dejala Marlene Dietrich, s katero je imel kratko razmerje. In tudi sicer je bilo znano, da so ženske vzdihovale za njim, moški pa so mu zavidali njegovo nonšalanco.

Frank Sinatra, ki se je s svojim prijetnim ležernim petjem in pretanjenim občutkom za sving uveljavil kot ena osrednjih osebnosti zabavne glasbe, je umrl pred 20 leti.

Od pobalina do svetovnega zvezdnika

S polnim imenom Francis Albert Sinatra se je rodil leta 1915 v Hobokenu v ameriški zvezni državi New Jersey. Bil je suhljat, prepirljiv otrok, doživel je tudi izključitev iz šole in mnogi so bili mnenja, da ni v njegovem otroštvu prav nič nakazovalo, da bo nekega dne postal zvezda svetovnega formata.

Sinatra se je za glasbo začel zanimati kot najstnik in je občasno nastopal na radiu. Leta 1939 ga je kot nadarjenega pevca odkril vodja džezovskega orkestra Harry James. Odtlej je nastopal z njim in nato z orkestrom Tommyja Dorseyja. Prvi solistični nastop je doživel leta 1942, tri leta pozneje pa je postal znan po ZDA s petjem v radijskem šovu Your Hit Parade. Imel je žameten glas, prav tako pa se je lahko pohvalil z izjemnim slogom. Nanizal je vrsto uspešnic, med njimi Strangers in the Night in Fly Me To The Moon.

Ovenčan z oskarjem za stransko vlogo

Po mnenju mnogih je bil Sinatra največji zabavljač 20. stoletja, a kljub vsemu uspehu je imela njegova kariera vzpone in padce. V 50. letih se je mladina ogrela za rokenrol, slog, ki ga Sinatra nikoli ni vzljubil. Upad zanimanja zanj je blažil s tem, da se je preizkusil v džezu in se posvetil udejanjanju v filmski industriji. Pomembnejše vloge je ustvaril v filmih Od tod do večnosti (1959), Mož z zlato roko (1955), Nekateri so pritekli (1958), Mandžurski kandidat (1962) in Detektiv (1968). Za stransko vlogo v filmu Od tod do večnosti je prejel tudi oskarja.

Ženske, Las Vegas in povezave s podzemljem

V življenju modrookega šarmerja ni manjkalo žensk. Poročen je bil štirikrat, prav tako je slovel po brezštevilnih aferah. Njegova strast pa je bilo tudi kockanje in zelo rad je imel Las Vegas. Po mnenju nekaterih je bila njegova glasba pravzaprav ustvarjena za puščavsko oazo, z vsem njenim glamurjem in zločinskim podtonom. Sinatra je sicer zanikal povezave s podzemljem, ni pa mogel zanikati, da je odigral poker ali golf s katerim največjih mafijcev tistega časa.

V pol stoletja trajajoči karieri je nanizal številne zimzelene uspešnice in v življenju prodal več kot 150 milijonov albumov. Umrl je v Los Angelesu, star 82 let, za posledicami srčne kapi.

P. G., foto: AP/EPA