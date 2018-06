Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na polento nalijemo bučno juho in posujemo s prilogami. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Dve juhi na en mah ali polenta z bučno juho

Odlična bučna juha

30. junij 2018 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 10 dag polente, 1 dl oljčnega olja, 1 večji šop jušne zelenjave, 1 buča hokaido, pol dl sladke smetane, sol, muškatni orešček, mleta kumina.

Za dekoracijo: nekaj rezin starega kruha, pest koščkov pečene buče

V slani vodi skuhamo jušno zelenjavo. V drugi visoki posodi na oljčnem olju popražimo por in čebulo ter dodamo na kocke narezano bučo, začinimo in dušimo nekaj minut. Zalijemo z vodo, solimo in kuhamo, da se buča zmehča, ter pretlačimo ali razkoščimo s paličnim mešalnikom.

Na oljčnem olju, v tretji posodi, popražimo koruzni zdrob. Zalijemo z zelenjavno juho s kuhano jušno zelenjavo (spasirano lahko dodamo bučni juhi), da nastane mehka koruzna juha.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Na krožnik najprej nalijemo polento in počakamo minuto, da se strdi. Koščke kruha, pokapljanega z oljčnim oljem, popečemo v pečici.

Prav tako opečemo v pečici koščke buče, ki smo jo natrli s soljo in muškatnim oreščkom. Na polento nalijemo bučno juho, takoj posujemo s prilogami in ponudimo toplo.

Sa. J., recept skupine Polentarji in buče iz OŠ Dornberk (oddaja Dobro jutro)