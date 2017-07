Dvojčka Beyonce in Jay Z-ja sta ... Rumi in Sir

Imeni sta zakonca Carter zaščitila kot blagovni znamki

1. julij 2017 ob 10:28,

zadnji poseg: 1. julij 2017 ob 11:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški mediji so izbrskali trenutno eno najbolj varovanih zvezdniških skrivnosti - imeni dvojčkov Beyonce in Jay Z-ja, ki sta se rodila sredi junija.

Podjetje zakoncev Carter (Jay Z-jevo pravo ime je Shawn Carter) je namreč v ponedeljek – ko sta deček in deklica skupaj z materjo zapustila bolnišnico – kot blagovni znamki registriralo imeni Rumi Carter in Sir Carter, iz česar ameriški tabloidi sklepajo, da gre za imeni dvojčkov. Podobno sta zakonca storila že pri starejši hčerki Blue Ivy, s čimer sta si zagotovila izključno pravico do uporabe imena na različnih izdelkih.

Imeni Rumi Carter in Sir Carter sta tako zaščiteni, ko gre za otroško opremo, oblačila, modne dodatke, kozmetične izdelke, grizala za dojenčke, vozičke, skodelice in steklenice, ropotuljice, žoge, igralne karte in druge podobne izdelke, po poročanju TMZ-ja še izhaja iz dokumentov, ki jih je vložila družba zakoncev Carter.

Rojstvo so skrbno skrivali

Poročali smo že, da sta dvojčka glasbenih zvezdnikov na svet prijokala sredi junija. Točen datum njunega rojstva ni znan, saj so predstavniki sedme sile za njun prihod na svet izvedeli šele po nekaj dneh. Novorojenčka sta v losangeleški bolnišnici ostala skoraj dva tedna, saj sta se rodila pred rokom, poleg tega pa so ju zaradi zlatenice oz. povišanega bilirubina v krvi nekaj dni obsevali, je poročal TMZ. V začetku tega tedna sta glasbenika svoja potomca končno odpeljala domov.

Veselo novico oznanila na Instagramu

35-letna pevska diva je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila 1. februarja na Instagramu, kjer je objavila fotografijo, na kateri je nosečniški trebuh še kako opazen. Objava je že v prvih 24 urah zbrala več kot osem milijonov všečkov, kar jo je uvrstilo na vrh lestvice najbolj všečkanih objav Instagrama.

Dva tedna pozneje je nato še zadnjič pred porodom stopila na oder na podelitvi grammyjev, skoraj sočasno odpovedala nastop na festivalu Coachella, a se zato v mesecih, ki so sledili, toliko več pojavljala na družabni sceni.

T. K. B.