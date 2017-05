Dvokolesna mojstrovina izpod rok slovenskih predelovalcev

Bluberry Bomber

8. maj 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski predelovalec Krakenhead Customs je iz redkega starodobnega motocikla honda GL1000 Gold Wing ustvaril unikaten dvokolesnik, ki ga čaka zanimiva usoda.

Hondin starodobnik GL1000 gold wing je zelo redek motocikel, ki v Evropi zelo težko išče novega lastnika. Ko sta ljubljanska predelovalca, znana pod imenom Krakenhead ugotovila, da je eden na prodaj, ga nista izpustila in začel se je projekt Blueberry Bomber.

Slavni gold wing iz leta 1976 je doživel številne predelave. Dobil je nove sprednje vilice s sodobne honde CBR in klasične kolute, ki jih je prispeval GSX-R1100 slingshot. To je seveda zahtevalo posebne predelave, ki so vključevale vgradnjo Nissanovih štiribatnih čeljusti.

Posodo za gorivo, ki jo sicer originalni GL1000 gosti pod sedežem, je prispevala honda CB750, kar je ustvarilo veliko lahkotnejši videz zadnjega dela motocikla. Nova sta tudi zadnje vzmetenje in unikatni sedež.

Tri mesece in več kot 150 sporočil

Obnove in predelav je bil deležen tudi litrski stroj, kar je bil poseben podvig, saj je nadomestne dele za ta motor izjemno težko najti, ker jih Honda ne zagotavlja več. Iskanje je zato trajalo tri mesece, a vztrajnost se je izplačala. Po več kot 150 poslanih elektronskih sporočilih, med drugim tudi na Novo Zelandijo, so v delavnici imeli vse dele, ki so jih potrebovali. Stroj je tako dobil nove bate, jermene, napenjalnike, notranje verige, novo gred in ležaje. Poleg tega so nanj namestili Webrove uplinjače iz starega porscheja in predelani izpušni sistem Delkevic KZ1000.

Izjemen videz zaokrožata starinska maska, ki se prilega posodi za gorivo in je na notranji strani zaključena s sedežem ujemajočo se usnjeno oblogo, ter barvna shema, povzeta po hondi CB750 z modrovijoličnim odtenkom.

Unikatni motocikel bo predstavljen avgusta na festivalu MotöCity, ki bo avgusta na tolminskem sotočju, pripadel pa bo enemu od obiskovalcev z veljavno vstopnico.

Martin Macarol