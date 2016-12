Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! 7. aprila bodo v dvorano slavnih sprejeli tudi Tupaca, ki je umrl leta 1996. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dvorana slavnih rock'n'rolla bo bogatejša za nekaj kultnih imen

Podelitev bo 7. aprila

22. december 2016 ob 16:27

Cleveland - MMC RTV SLO/STA

Folkpevka Joan Baez, grungeskupina Pearl Jam in umrli raper Tupac Shakur so med imeni, ki bodo prihodnje leto sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola.

Letos so v dvorano sprejeli zasedbe Deep Purple, Chicago, NWA, Cheap Trick in glasbenika Steva Millerja, prihodnje leto pa se jim bo pridružilo še nekaj odmevnih imen. Okoli 900 glasbenih strokovnjakov je glasovalo, da se na inavguracijski slovesnosti 7. aprila v New Yorku poleg Baezove, Shakurja in skupine Pearl Jam sprejme še zasedbi Electric Light Orchestra in Journey ter progresivno rockovsko skupino Yes. V dvorano bodo sprejeli tudi zvočnega inovatorja in producenta Nila Rodgersa, znanega po sodelovanju z glasbeniki, kot sta David Bowie in Diana Ross.

Dvorana slavnih rokenrola ima sedež v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio in je posvečena najvplivnejšim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni pod pogojem, da so prvi album izdali pred najmanj 25 leti.

Sa. J.