Ed Sheeran bi gradil varnostno ograjo - proti brezdomcem ali paparacem?

Sosedje se z njegovo odločitvijo ne strinjajo

15. april 2018 ob 10:18,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 19:56

London - MMC RTV SLO

Priljubljeni britanski pevec Ed Sheeran pravi, da je prišel čas, da svoj dom v Londonu še dodatno zaščiti. Okoli palače, vredne 9 milijonov evrov, bo namreč dal postaviti skoraj 2 metra visoko varnostno ograjo.

Na vprašanje, pred čim se želi zvezdnik zaščititi, za zdaj še ni jasnega odgovora, Sheeranov nepremičninski agent Paul Smith pa je v prošnji za dovoljenje za postavitev varnostne ograje zapisal, da je glavni razlog za postavitev zvezdnikova želja, da bi z ograjo preprečil, da na njegovem dvorišču prenočujejo brezdomci, piše The Sun.

Ker je Sheeran tudi aktivni podpornik organizacij, ki pomagajo brezdomcem, je javnost njegova odločitev o postavitvi ograje močno razburila. Edov predstavnik za odnose z javnosti pa je za britanske medije povedal, da je prošnja za postavitev obrazec, ki ga je pač treba izpolniti. "Tak zapis na prošnji za dovoljenje zato nikakor ne reflektira Sheeranovih pogledov na svet in čustev do brezdomcev," je še povedal predstavnik.

Prošnjo je Edu mestni odbor v preteklosti že zavrnil, sosedje pa odbor pozivajo, da to stori tudi tokrat.

Tudi sam je živel na ulici

Na poročanje The Suna, da Sheeran gradi ograjo proti brezdomcem, se je zdaj odzval tudi pevec in ostro kritiziral navedbe časnika. "Dragi časnik The Sun. Vaša zgodba je totalno sranje. V preteklosti sem veliko sodeloval z dobrodelnimi organizacijami za brezdomce in ne bi nikdar pred svojim domom postavil ograje zaradi tega razloga," je zapisal na Instagramu. "Razlog za ograjo je, da ne bi imel na svojem pragu paparacev, ki jih zaposlujete."

Tudi Sheeran je v preteklosti živel na londonskih ulicah. Na začetku svoje kariere se je namreč boril s številnimi finančnimi težavami. Temu obdobju svojega življenja je posvetil pesem "Homeless". "Pred Buckinghamsko palačo je kanal, iz katerega piha topel zrak. Tam sem preživel številne noči," je za britanske medije priznal zvezdnik.

