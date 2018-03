Ed Sheeran je najbolj prodajan (in priljubljen?) glasbenik na svetu

Megauspešna singla Shape of You in Perfect

3. marec 2018 ob 09:56

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Britanski pevec Ed Sheeran je najbolje prodajani izvajalec leta 2017, saj je njegov album Divide dosegel platinasto naklado v kar 36 državah.

27-letni rdečelasec je poskrbel tudi za najbolje prodajani singel leta. To je postala balada Shape of You, ki je po podatkih mednarodne zveze za fonografijo v 32 državah dosegla večkratno platinasto naklado. Izjemen uspeh je po vsem svetu lani doživela tudi njegova skladba Perfect.

Sheeran je na glasbeno pot stopil skromno - Anglija ga je spoznala leta 2009, ko je kar sam začel objavljati posnetke svojih romantičnih skladb na svetovni splet.



"Ed je neverjetno dober pevec, izvajalec in pisec pesmi. Iz množice glasbenikov izstopa zaradi sposobnosti, da besedilo zapoje na tak način, da se ljudje lahko najdejo v njem," je dejal Max Lousada, predstavnik založbe Warner Music Group, ki ima pod okriljem tudi rdečelasega in precej zadržanega pevca.

Sheeran je srečen tudi zasebno - januarja se je zaročil s prijateljico iz otroštva Cherry Seaborn, s katero se poznata že od 11. leta starosti.

Drugi najbolje prodajani izvajalec leta 2017 je kanadski raper Drake z albumom More Life, na tretje mesto pa se je zahvaljujoč albumu Reputation uvrstila ameriška popzvezdnica Taylor Swift.

A. P. J.