Ed Sheeran plačal 20 milijonov dolarjev za poravnavo tožbe glede plagiatorstva

Obtožili so ga kopiranja pesmi Amazing

12. april 2017 ob 18:03

London - MMC RTV SLO

Ed Sheeran je plačal 20 milijonov dolarjev (18,86 milijona evrov) za poravnavo tožbe, v kateri ga je Matt Cardle obtožil, da je uspešnica Photograph kopija njegove skladbe Amazing.

Zmagovalec sedme sezone bitanskega šova za iskanje glasbenih talentov Matt Cardle je Sheerana obtožil, da je Photograph plagiat. "Pesem Amazing je kopiral skoraj čisto v celoti, nato pa brez sramu prevzel vse zasluge," sta v tožbi skupaj s Cardlom zapisala ustvarjalca pesmi Amazing Thomas Leonard in Martin Harrington.

Trdita, da si skladbi Photograph in Amazing v refrenu delita 39 identičnih not ter da so "podobnosti jasno vidne tudi običajnemu zunanjemu opazovalcu". Poleg tega dodajata, da naj bi Sheeran iz skladbe Amazing prevzel toliko materiala, da zadostuje za več kot polovico celotne pesmi Photograph, še poroča The Guardian.

Harrington, ki je v preteklosti sodeloval tudi pri ustvarjanju uspešnic za Kylie Minogue, 5ive in Emmo Bunton, je Sheerana tožil skupaj z Leonardom. V tožbi izpostavljata še, da sta Sheeran in Johnny McDaid iz Snow Patrol njun material "brez kakršne koli omembe prvotnih avtorjev kopirala in brezsramno izkoriščala".

Ena tožba še vedno aktivna

Sheeranovi odvetniki so obtožbe sprva zanikali, zdaj pa je prišlo v javnost, da sta se strani pogodili in je Sheeran plačal znesek, ki sta ga zahtevala. "Moja klienta sta profesionalna pisca glasbe in besedil. Njuno delo je zelo pomembno, zato sem počaščen, da sta mi zaupala pri tem pomembnem primeru," pa je pojasnil Harringtonov in Leonardov odvetnik Richard Busch.

Photograph je sicer del plošče X in ima na omrežju YouTube več kot 300 milijonov ogledov. Poleg tega je bila na vrhu številnih svetovnih glasbenih lestvic. V Sloveniji je na lestvici Zavoda IPF najbolj predvajanih skladb na radijskih postajah v letu 2016 zasedla tretje mesto (pred njo sta se uvrstili skladbi To mi je všeč in Here For You). Na drugi strani pa je bila najvišja uvrstitev pesmi Amazing na 89. mestu leta 2012.

To je že druga tovrstna tožba, v katero je bil Sheeran vpleten v zadnjih mesecih. Še vedno je aktivna tista, kjer ga obtožujejo, da je uspešnica Thinking Out Loud melodično, harmonično in kompozicijsko kopija Let's Get it On, ki jo v originalu izvaja Marvin Gaye.

P. B.