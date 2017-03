Ed Sheeran: Zame nikoli več ne bo takšnega leta, kot bo leto 2017

Predstavlja novo ploščo ÷ (Divide)

5. marec 2017 ob 14:38

Ed Sheeran je pred dnevi izdal tretjo studijsko ploščo, ki jo je naslovil ÷ (Divide). Trikrat jo je v celoti preoblikoval in zanjo napisal več sto pesmi, ki so končale v smeteh ali pri drugih glasbenikih.

Na svoj album je britanski glasbenik po dobrem premisleku uvrstil zgolj tisto, kar se mu je zdelo dovolj dobro za "največji popalbum na svetu".

Potem ko je za dalj časa izginil z vseh družbenih omrežij in se posvetil potovanjem, se je Ed Sheeran na glasbeno prizorišče vrnil s še enim matematično izpopolnjenim albumom. Kot pišejo pri The Guardianu, sploh ni vprašanje, ali bo ÷ uspešnica, temveč zgolj to, ali bo Sheeranu uspelo prodati več izvodov, kot je to uspelo Adele in njeni rekordni plošči 25.

Ne obremenjuje se z mnenjem drugih

"Poskušam biti iskren, kot sem le lahko," je dejal v intervjuju za The Guardian. "Nočem postati eden izmed tistih, ki so povsem natrenirani za pojave v javnosti in večino stvari zadržujejo zase." A poudarja, da se mu zaradi vedno večje prepoznavnosti in popularnosti iskrenost vseeno zdi vedno težja.

"Vem, da denimo Noelu Gallagherju moja glasba ni všeč, a se v zasebnem življenju vseeno zelo dobro ujameva. To je tisto, kar je pomembno," pojasnjuje neobremenjenost glede tega, komu je njegova glasba všeč in komu ne. "Po izidu prvega albuma sem se s tem kar precej ukvarjal, saj predtem nisem nanizal nikakršnih uspehov. Nisem prodal nobene plošče, nobene vstopnice za koncert in bilo me je zelo strah, da bo moja kariera na tej točki tudi ostala. Izkazalo se je, da so kritiki tisto ploščo res slabo ocenili, to me je takrat precej potrlo. Zdaj pa se s tem ne obremenjujem več. Sem na točki, kjer bom lahko še vedno koncertiral, tudi če albume vsi kritiki ocenijo z najnižjo oceno."

Veseli se razpleta leta 2017

"Leto 2017 bo moje leto," še dodaja. Vesel je, da si s partnerico Cherry Seaborn, s katero se poznata že iz šolskih dni, ustvarjata skupno življenje. Tudi vsi glasbeniki, ki jih vidi kot konkurenčne, so svoje albume že izdali - Adele, Beyonce, Taylor Swift, Drake, The Weeknd in Bruno Mars, zato ima ÷ povsem odprto pot. Ni ga strah, da bi bil manj uspešen kot × iz leta 2014, ki se je prodal v 14 milijonih izvodih. "V bistvu bi bil pripravljen staviti, da bo ÷ uspešnejši. Naslednji album bo zagotovo manj uspešen od ×, ampak ÷ pa bolj. Dvomim, da bom še kdaj imel takšno leto, kot bo leto 2017."

Napisal več sto pesmi

Na album je uvrstil zgolj skladbe, za katere je bil prepričan, da so dovolj dobre za "največji popalbum na svetu". Da mu je to uspelo, je album trikrat v celoti predelal. "Napisal sem več sto pesmi, ki so bile ali zavržene ali predane drugim glasbenikom."

Navajanje na svetovni uspeh ni bilo tako enostavno, kot se morda zdi zunanjim opazovalcem. "90 odstotkov časa se res zabavam in se imam odlično, preostalih 10 odstotkov časa pa se zjutraj zbudim in si rečem, da sem se imel občutno boljše pred leti, ko nisem imel denarja in sem prenočišče iskal pri prijateljih. Takrat sem se lažje poistovetil z besedo umetnik," je sklenil Sheeran, ki je samo lani zaslužil več kot 31 milijonov evrov.

Kaj na plošči najbolj izstopa?

Skladba Shape Of You, ki jo je javnosti predstavil kot drugi singel z nove plošče, je zgolj v 24 urah dosegla skoraj 6,9 milijona predvajanj na platformi Spotify, v enem tednu pa je številka skočila na 53 milijonov. Poleg Shape Of You slogovno izstopa tudi uvodna skladba Eraser, v kateri glasbenik v raperskem slogu pove svojo karierno zgodbo.

V Dive lahko zasledimo nekatere kitarske podobnosti z Johnom Mayerjem, Galway Girl kaže na to, kako močno občuduje Vana Morrisona in irsko kulturo (založba ga je močno pritiskala, da to skladbo iz albuma izpusti), vseeno pa glavno vodilo plošče ostaja tisto, po čemer je Sheeran najbolj znan - balade. Kritiki napovedujejo, da bi skladba Perfect lahko celo nadgradila uspeh Thinking Out Loud.

