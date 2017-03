Ed Sheeran želi pustiti pečat še kot igralec

Zaigral bo v muzikalu

9. marec 2017 ob 12:36

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Priljubljeni britanski pevec in tekstopisec Ed Sheeran se bo preizkusil še kot igralec. Zaigral bo v filmskem muzikalu, ki bo nekakšna zmes med filmoma Notting Hill in Once.

V filmu, v katerem bo nastopil z nepoznanimi igralci, bodo uporabili njegovo glasbo. Glasbenik, ki je pred dnevi izdal svoj tretji album, za katerega mnogi napovedujejo, da bo velika prodajna uspešnica, si želi nastopiti v filmu, za katerega bo napisal tudi glasbo, je njegove besede za časnik Sun povzel The Guardian. Všeč sta mu filma Notting Hill in Once. "Torej, bi lahko bil dober začetek, ta dva filma združiti," je menil glasbenik.

Potrdil je, da se dogovarja s filmskim ustvarjalcem, čigar imena ni želel razkriti. Kot je poudaril, si želi nizkoproračunski, v Veliki Britaniji narejen indie film. Sheeran je sicer že nastopil leta 2015 v televizijski seriji o srednjeveški drami The Bastard Executioner, ki pa so jo po že po prvi sezoni ukinili.

Tretji Sheeranov album Divide sledi uspešnemu albumu X iz leta 2014. Glasbenik se je za leto dni umaknil z družbenih omrežij, medtem pa je kot soavtor sodeloval pri nastanku skladb Cold Water skupine Major Lazer ter Love Yourself Justina Bieberja. Obe sta dosegli vrhove britanskih glasbenih lestvic.

Pred tem je velik uspeh dosegel tako s prvencem Plus iz leta 2011, na katerem je uspešnica The A Team, kot z drugim albumom X.

K. K.