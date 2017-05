Ed Sheeran: Zelo težko ostajam na trdnih tleh

Iskreno o soočanju s slavo

8. maj 2017 ob 16:06

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik Ed Sheeran je v nedavnem intervjuju za BBC razkril, da se je na začetku kariere zelo težko soočal s slavo ter da ima zaradi nje občasno še vedno psihične težave.

Njegova kariera se je sicer začela že leta 2004, med svetovne glasbene zvezde pa se je zapisal leta 2010, ko je izdal skladbo The A Team. Nato je izdal tri studijske albume, ki so dosegli ogromen uspeh, zadnji med njimi pa je ÷ (Divide) iz leta 2017.

"Na začetku mi je bilo res težko in občasno se težave še vedno ponovijo," je priznal voditeljici Kristy Young. "Zelo čudno je igrati za skoraj 90 tisoč ljudi na prizorišču kot je denimo stadion v Wembleyju in se po koncertu vrniti nazaj v garderobo. Na tistem koncertu sem imel ob sebi prijatelje in družino, na turneji je pa drugače."

Na dolgih turnejah se je velikokrat izgubil in imel zaradi slave močne psihične težave. "Težko je živeti takšno življenje in se povsem izogniti psihičnim težavam."

26-letnik pravi, da največ dolguje prijateljem in družini, saj so ga kljub vsem uspehom vedno držali trdno na tleh. "Imam približno dvanajst prijateljev. Družimo se že odkar smo bili stari enajst let in ravno oni so tisti, ki me ohranjajo pri zdravi pameti. Štiri izmed njih sem celo zaposlil ter jih imam ves čas ob sebi tudi na turneji." Ravno bratranec mu je namignil, da bi moral nehati s prekomernim žuranjem. "Delal je z mano na turneji in rekel, da bo dal odpoved, če se ne umiri."

Glasbenik je ob vsem tem še poudaril, da mu poleg podpore bližnjih pomaga tudi glasbeno ustvarjanje. "Kadarkoli se počutim neizmerno slabo, mi pomaga, če o tem napišem skladbo. Tako vsaj vem, da sem iz nečesa tako slabega uspel izvleči nekaj dobrega v obliki skladbe."

P. B.