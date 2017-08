Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med izdelke krovne znamke Iron Maiden spadajo tudi pivo Trooper, videoigra Legacy Of The Beast in aplikacija za poslušanje glasbe Maiden. Foto: EPA Podoba strašljivega Eddieja, maskote, ki 'Maidne' spremlja že vse od njihovih začetkov, 'krasi' tudi uradno letalo zasedbe Ed Force One - seveda so na voljo tudi številni izdelki, povezani z letalom: od majic do modelov do dejanskih miniatur tega Boeingovega modela. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eddie, kultna maskota Iron Maiden, odslej "straši" še v stripu

Podjetna zasedba deluje že skoraj štiri desetletja

22. avgust 2017 ob 10:41

London - MMC RTV SLO, STA

Legendarni britanski težkometalci Iron Maiden bodo kmalu prisotni tudi v stripovskih vodah: v glavni vlogi bo seveda njihova strašljiva maskota, Eddie.

Zasedba Iron Maiden je ena tistih, ki se znajo dobro tržiti tudi zunaj glasbenih voda. Lani so si omislili osebno letalo, s katerim so se podali na turnejo, po njih je že poimenovana videoigra, kmalu pa bo z njihovim imenom v sodelovanju z založbo Heavy Metal Publishing izšel tudi strip, poroča britanski BBC.

Prva uradna serija stripov Iron Maiden bo vključevala pet delov, prvi bo izšel 11. oktobra. Strip bo po navedbah BBC-ja vezan na njihovo videoigro Iron Maiden: Legacy Of The Beast, v kateri igralci prevzamejo identiteto strašljive maskote skupine, Eddieja (v izvirniku Eddie the Head).

Jeff Krelitz iz založbe Heavy Metal Publishing, sam dolgoletni oboževalec skupine Iron Maiden, je povedal, da je zanje privilegij izdati prvi uradni strip, v katerem bo glavni junak Eddie.

Člani Iron Maiden so se v 80. letih uveljavili z mračno glasbeno tematiko in besedili, k prepoznavnosti skupine pa je doprinesla tudi njihova že omenjena maskota. Ime skupine, ki jo je v Londonu ustanovil basist Steve Harris, izhaja iz imena srednjeveške mučilne naprave.

Pozneje so se Harrisu pridružili ritemkitarist Tony Parsons, bobnar Doug Sampson in vokalist Paul Di'Anno, ki so jih nato zamenjali Denis Stratton oziroma pozneje še Adrian Smith, Clive Burr in Bruce Dickinson. Ta je skupino s svojim samoniklim slogom in razpoznavnim vokalom pripeljal na vrh tedanje rock-metalne glasbene scene. Danes skupino poleg Harrisa, Dickinsona in Smitha sestavljajo še Dave Murray, Janick Gers in Nicko McBrain.

Leta 1980 je zasedba posnela prvi album Iron Maiden in z njim nemudoma osvojila vrhove angleških glasbenih lestvic, nato pa je vsako leto zapored do leta 1984 izdala nov studijski izdelek. Njihova albuma The Number of the Beast (1982) in Powerslave (1984) sta ob izidu obveljala za najvplivnejša rockalbuma tistega časa in skupini prinesla svetovno slavo.

Člani skupine so z vsakim novim albumom nadgrajevali svoj prepoznavni slog in raziskovali različne možnosti, od uporabe klaviaturskih učinkov in vložkov, do zgodovinske in pri zadnjem albumu tudi vojne tematike. Njihov najaktualnejši album je The Book of Souls iz leta 2015.

A. K.