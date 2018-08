Eddie Murphy bo še desetič postal očka

Otroka pričakuje s Paige Butcher

28. avgust 2018 ob 08:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški komik in igralec Eddie Murphy bo še povečal svojo družino, že desetič bo namreč postal očka.

"Eddie Murphy in njegova dolgoletna partnerka Paige Butcher z veseljem sporočata, da decembra pričakujeta svojega drugega otroka," je povedal Murphyjev predstavnik za stike z javnostjo.

Avstralska manekenka in 57-letni zvezdnik, ki sta po pisanju revije People par od leta 2012, imata skupaj že dveletno hčerko Izzy. 39-letnica se bo v starševski vlogi znašla drugič, Murphy pa že desetič.

Z nekdanjo ženo ima pet otrok

Zvezdnik filmov, kot so Policaj z Beverly Hillsa, Princ osvaja Ameriko, Shrek, ima z nekdanjo ženo Nicole Murphy pet otrok. Najstarejša izmed njih - Bria - danes šteje 28 let. Njun sin Miles je star 25 let, hčerke Shayne, Zola in Bella pa 23, 18 in 16 let.

Igralec ima tudi 29-letnega sina Erica s Paulette McNeely, 28-letnega sina Christiana s Tamaro Hood in 11-letno hčerko Angel z nekdanjo članico skupine Spice Girls Mel B.

