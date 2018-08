Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Britanskemu igralcu Eddiju Redmaynu je oskarja prinesla vloga v filmu Teorija vsega, v katerem je upodobil Stephena Hawkinga, ki se je poslovil letos. Foto: EPA Jessici Chastain naj bi v filmu pripadla vloga medicinske sestre, ki je posumila, da njen sodelavec počne nekaj nedovoljenega na lastno pest in je nato tudi pomagala pri njegovi aretaciji. Foto: AP Sorodne novice Jessica Chastain se bo prelevila v Ingrid Bergman Za uvod v sezono nagrad Eddie Redmayne dobi puščavsko palmo Dodaj v

Eddie Redmayne kot resnični serijski morilec ob boku Jessice Chastain

Serijski morilec Charles Cullen je bil aretiran leta 2003

9. avgust 2018 ob 21:38

Z oskarjem ovenčani britanski igralec Eddie Redmayne in njegova ameriška stanovska kolegica naj bi se pogajala za vlogi v prihajajoči srhljivki The Good Nurse, v kateri bi 36-letni igralec upodobil serijskega morilca.

Prihajajoči film bo posnet po resnični zgodbi medicinskega tehnika Charlesa Cullena (1960), ki je glede na lastno priznanje v bolnišnici v New Jerseyju s pomočjo zdravil v času svoje 16-letne kariere umoril do 40 bolnikov, poroča spletni portal Deadline.

Nemara najdejavnejši serijski morilec

Cullen, ki so ga aretirali leta 2003, je med sodnim procesom dejal, da jim je le želel pomagati in jih osvoboditi bolečin. V naknadnih intervjujih s policijo, psihiatri in novinarji se je izkazalo, da jih je morda umoril še veliko več.

Strokovnjaki so takrat ocenili, da bi lahko zakrivil celo okoli 400 smrti, kar bi pomenilo, da gre za serijskega morilca z največ žrtvami v zgodovini. Doletelo ga je 18 dosmrtnih kazni – z možnostjo zaprositve za pogojni izpust leta 2403, torej nikoli.

Sumničava medicinska sestra

41-letni Jessici Chastain bi v filmu pripadla vloga medicinske sestre, ki je posumila, da njen sodelavec počne nekaj nedovoljenega na lastno pest in je nato tudi pomagala pri njegovi aretaciji.

Z danskim režiserjem na krovu

Kot še navaja Deadline, bo na režiserski stolček sedel Danec Tobias Lindholm, sicer režiser filmov Vojna iz leta 2015 (kandidat za tujejezičnega oskarja) in Ugrabitev iz leta 2012, prav tako leta 2012 pa je v kinodvorane prišel film Lov z Madsem Mikkelsenom v glavni vlogi, katerega soscenarist je bil Lindholm.

P. G.