Eden najboljših vratarjev na svetu zapustil nosečo zaročenko, si našel psa in varuško zanj

Kdo je lepa Delaney?

10. april 2017 ob 21:38

London - MMC RTV SLO

Tabloidi si te dni dajejo veliko opravka z belgijskim nogometašem Thibautom Courtoisom, ki brani mrežo Chelseaja. Presenetila jih je novica, da se je "prijateljsko razšel" s svojim dekletom, s katerim sicer pričakujeta že drugega otroka.

A tukaj se je zgodba zanje šele začela zapletati, saj so novinarji izbrskali, da je v njegovo življenje vstopila lepa 18-letnica, ki je uradno tam zato, da čuva njegovega psa, a tej različici verjame le malokdo.

24-letni vratar vodilnega moštva Premier lige je pred nekaj dnevi pripravil sporočilo za javnost, v katerem je potrdil, da se je razšel s svojim dekletom Marto Dominguez. Spoznala sta se v Španiji, ko je bil on posojen madridskemu Atleticu, in leta 2013 začela zvezo, ki sta jo kronala tudi z rojstvom otroka. Marta je zdaj drugič noseča, vendar očitno niti to ni pripomoglo k temu, da bi par zgladil odnos.

"Na začetku septembra sva se odločila, da se prijateljsko razideva," je Courtois zatrdil, da nista skupaj že več kot pol leta. "Šla sva vsak svojo pot, čeprav je ona pod srcem že nosila najinega drugega otroka. Ona se je vrnila v Madrid, jaz pa sem ostal v Londonu," je pojasnil in zatrdil, da se še vedno odlično razumeta. "Ne beživa pred odgovornostjo - sva starša prelepi princeski Adriani in bova kmalu tudi sinčku Nicolasu," je dejal nogometaš in zatrdil, da je dobrobit otrok njuna prioriteta.

Našel varuško za svojega psička

Tabloidi pa so se hitro spomnili njegovih preteklih grehov - že v preteklosti so poročali, da naj bi Marto varal z natakarico Jeny Sanchez in manekenko Emily Vanhoutte, zdaj pa so izbrskali že novo lepotico v njegovem življenju.

Courtois si je želel hišnega ljubljenčka in prav ljubezen do psov ga je pripeljala do 18-letne Delaney Royle. Lepa najstnica namreč s svojimi 17.000 sledilci na Instagramu deli številne izzivalne fotografije, na nekaterih pa v naročju stiska svojega belega pomeranca, prav takega, kot si ga je želel tudi znani nogometaš. Stopil je v stik z Delaney in jo vprašal, pri katerem rejcu je dobila svojega, nato pa se tudi sam odpravil tja in si kupil pritlikavega špica Yoshija.

Yoshijeva varuška pa je nato postala nihče drug kot Delaney, ki redno potuje do 90 kilometrov oddaljenega nogometaševega domovanja v Surreyju, da bi pazila na psička, kadar Thibaut ne utegne. Njen oče je sicer novinarjem zatrdil, da je njun odnos strogo poslovne narave. "Med njo in igralcem Chelseaja ni nič. Tako in tako bi bila lahko samo z igralcem West Hama, taka so pravila," se je pošalil.

T. H.