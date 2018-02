Edini tekmovalec Kosova na OI - zobozdravnik iz Koroške

Albin Tahiri bo nastopil v vseh disciplinah v alpskem smučanju

10. februar 2018 ob 17:26

Pjongčang - MMC RTV SLO

Albin Tahiri je z velikim ponosom na odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu nosil kosovsko zastavo. 28-letni alpski smučar je prvi (in edini) predstavnik Kosova na OI, je pa po mami Slovenec in prihaja z Raven na Koroškem.

Kosovo je ena od šestih držav, ki letos na zimskih olimpijskih igrah nastopajo prvič.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je leta 2014 nekdanji srbski pokrajini prižgal zeleno luč, da lahko tekmuje kot neodvisna država, tako da je Kosovo prvič nastopilo na poletnih OI leta 2016 v Riu de Janeiru. Tam je zastavo nosila judoistka Majlinda Kelmendi, ki je nato osvojila zlato medaljo.

V Pjongčang je Kosovo poslalo Tahirija, ki je bil lani prvi alpski smučar, ki je zastopal Kosovo na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, letos pa bo edini tudi v Južni Koreji. Priznava, da mu to predstavlja določeno breme, saj je vsa pozornost države uprta samo vanj.

"Včeraj smo spisali zgodovino. Zdaj je čas, da se osredotočim na tekme," je zapisal danes na Facebooku.

Nastopa v vseh disciplinah

Tahiri, ki bo nastopil v vseh disciplinah alpskega smučanja, je bil rojen v Sloveniji staršem mešanega rodu. Njegova mama je Slovenka, oče pa kosovski Albanec, ki se je še v času Jugoslavije kot delavec v železarni preselil na Ravne na Koroškem.

Albina je prvič na smuči postavil prav oče, ki se je tudi sam ukvarjal s športom. Prve zavoje je fant naredil pri šestih letih na Koroškem, kjer je odraščal, zadnja leta pa živi v Ljubljani, kjer je septembra diplomiral iz dentalne medicine, v kratkem pa bo v dentalno-kirurškem centru začel zobozdravniško prakso.

Od Raven do Brezovice

Tahiri je trenirati začel v smučarskem klubu Ravne, nato večji del preživel v smučarskem klubu Črna, do leta 2009 pa je smučal pod okriljem slovenske smučarske zveze, a je počasi finančni zalogaj postal prevelik, zato se je odločil za menjavo reprezentanc.

Od leta 2009, ko je prevzel kosovsko športno državljanstvo, nastopa za ne ravno konkurenčno reprezentanco Kosova, še vedno pa pogosto trenira s slovensko ekipo, največkrat v Avstriji, Sloveniji in Italiji, občasno pa odpotuje tudi v Brezovico na Kosovu, kjer trenira kosovska reprezentanca.

Uresničitev sanj

Za Pjongčang pa pravi, da je uresničitev tako njegovih sanj kot tudi sanj njegovega očeta, se pa ne označuje za profesionalnega smučarja, saj je v petih letih, ko je čakal na priznanje Kosova, čas posvetil študiju, šele zadnji dve sezoni, odkar je bilo Kosovo sprejeto v FIS, pa se je znova lotil treningov smučanja.

Je pa res, da ima Kosovo, ena najrevnejših držav Evrope, zelo omejen proračun za smučanje, zato se mora Tahiri zadovoljiti, da mu kosovska zveza omogoča nakup opreme in občasno pokrije potne stroške. Serviserja nima, prav tako ne fizioterapevta, ima pa trenerja, a živi na Kosovu, tako da ne potuje s Tahirijem.

Tahiri sicer ni edini slovenski smučar, ki v Pjongčangu zastopa barve druge države - Ljubljančan Marko Vukičević nastopa za Srbijo, več o njem pa v jutrišnjem prispevku.

V videoposnetku povsem spodaj si lahko ogledate kratek pogovor s Tahirijem, posnet na lanskem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu.

We are in @pyeongchang2018. For the first time #Kosovo Olympic team will be part of Winter Olympic Games.#PyeongChang2018 #TeamKosovo #AlbinTahiri #NOCKosovo pic.twitter.com/cKAr8xFkyu