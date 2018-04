Editorsi maja v Ljubljani, Morcheeba in DJ Umek pa junija

Obeta se pestro glasbeno dogajanje

27. april 2018 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Veliko Slovencev je pred dnevi odhitelo v Zagreb, da bi prisluhnili priljubljeni indie rock zasedbi Editors v živo, zdaj pa imajo novo priložnost, in to na naših tleh.

Zasedba iz Birminghama bo 31. maja nastopila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v sklopu spomladanskega Kurzschlussa, predstavila pa bo zadnji album Violence.

Editorsi se v Ljubljano vračajo po koncertu v sklopu Itak Džafesta v Križankah leta 2011 in razprodanem večeru v Kinu Šiška decembra 2015, na katerem so predstavili peti studijski album In Dream ter pesmi, kot so Marching Orders, No Harm in Life Is A Fear.

Med zvezde indie rock scene je skupino leta 2005 izstrelila plošča The Back Room, ki je nanizala uspešnice Munich, Bullets in Blood. Dve leti pozneje so izdali An End Has a Start, ki je presegel uspehe prvenca in pristal na prvem mestu britanske lestvice albumov. Sledili sta plošči In This Light and on This Evening (2009) ter The Weight of Your Love (2013).

Naslednji dan, 1. junija, bo Gospodarsko razstavišče zasedel nizozemski glasbeni producent in didžej Joris Voorn.

Od Morcheebe do DJ Umeka

Sredi junija bo Ljubljano preplavil dvodnevni Festival urbane kulture, ki bo v sklopu osrednjega koncertnega dogajanja v Tobačna mestu postregel z nastopom britanske skupine Morcheeba.

Nastopila bo 16. junija, drugi festivalski dan, v Ljubljani pa se bo oglasila v sklopu svetovne turneje, na kateri predstavlja deveti album Blaze Away, a bo obiskovalcem predstavila tudi svoje največje uspešnice, kot so Rome Wasn't Built in a Day, Enjoy the Ride in Everybody Loves a Loser. Ob njih bodo nastopili kamniška trap zasedba Matter, glasbeni urednik Vala 202 Žiga Klančar kot DJ Žiga K in Sladica.