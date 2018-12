Egiptovski igralki grozi pet let zapora zaradi "nespodobne" obleke

Igralka pred sodnika januarja

3. december 2018 ob 19:09

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovsko igralko in manekenko Ranio Youssef so oblasti obtožile javne nespodobnosti, potem ko je na filmskem festivalu v Kairu nosila delno prosojno večerno toaleto, ki je razkrivala njene noge.

Če bo sodišče odločilo, da je kriva, 44-letni igralki preti pet let zapora. Sodni proces se bo začel 12. januarja.

Youssefova, znana po vlogah v egiptovskih filmskih in televizijskih produkcijah, se je v omenjeni obleki udeležila četrtkove sklepne slovesnosti festivala.

Njena pojava je na družbenih omrežjih sprožila burno razpravo, pri čemer so bili uporabniki razdeljeni – nekateri so Youssefovo psovali, drugi pa so branili njeno odločitev, da obleče, kar si želi.

Ker se prah ni polegel, se je skupina pravnikov pritožila generalnemu tožilcu glede njene oprave, igralka pa je bila posledično ovadena zaradi javne nespodobnosti.

"Verjetno sem se uštela, ko sem se odločila, da oblečem to obleko. Še enkrat bi se rada opravičila, kot igralka, ki med svojimi oboževalci uživa pozitiven sloves," je na Twitterju zapisala Youssefova. "Upam, da lahko vsak razume, da sem imela samo dobre namene in si nisem želela razburiti nikogar."

Ob tem je še dodala, da je bilo to prvič, da je omenjeno obleko nosila in da ni pričakovala, da bo povzročila toliko jeze.

V zapor zaradi seksapilnosti

V Egiptu živi 98 milijonov ljudi, od tega jih je večina muslimanov. In čeprav država ohranja nekatere vidike sekularne družbe, pa v Egiptu v zadnjih desetletjih pospešeno narašča verski konservatizem, precej velik vpliv pa ima tudi verski fundamentalizem.

Youssefova je zadnja javna osebnost v Egiptu, ovadena zaradi nespodobnosti.

Lani je bila egiptovska poppevka Shyma obsojena na dve leti zaporne kazni zaradi "hujskanja k razvratu", potem ko je na spletu objavila seksapilen videospot. Leta 2015 pa sta bili za pol leta zaprti trebušni plesalki Shakira in Bardis, ker sta v svojih videih "hujskale k razvratu in amoralnosti".

K. S.