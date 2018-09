Ekipa Mal na zrak na cestnem potovanju raziskovala skrivnosti Anglije in Škotske

Vlogarji na cestnem popotovanju

3. september 2018 ob 16:15

Škotska - MMC RTV SLO

Ekipa vlogarjev Mal na zrak je že objavila prve vtise ob obisku Anglije in Škotske. Cilj je obiskati rojstni kraj Johna Boyda Dunlopa, ki je pred 130 leti izumil prvo pnevmatiko, pri tem pa želijo med cestno pustolovščino raziskati in gledalcem ter bralcem pokazati zanimivosti iz zakulisja, ki bi jih morda navdušile nad potovanji.

Pustolovščina Dunlop Spirit je ekipo Mal na zrak najprej popeljala do belih dovrskih klifov, kjer jih je pričakalo fantastično vreme in razgledi, ki segajo do Francije. V svojem vlogu so pojasnili, da znamenite pečine na južni angleški obali v višino segajo tudi več kot 100 metrov. "Razgledi, da te kap," so njihove besede, ki so jih podkrepili s panoramskimi posnetki iz zraka.

Na njihovo srečo so se tam naužili sonca, saj so bili v nadaljevanju poti priča tipičnemu angleškemu vremenu. Naslednja točka na poti do Škotske je bila skrivnostna kamnita struktura. Lotili so se namreč odkrivanja ene izmed največjih znamenitosti v Angliji – Stonehenge. "Še nikoli nismo bili tako navdušeni nad velikimi kamni," pravi "pet prijateljev" v šali.

Kamne so v zanimivo obliko postavili že 2500 let pred našim štetjem, razlaga ekipa Mal na zrak in dodaja, da so delo nomadov. Postregli so še s podatki, da svoje oblike čez tisočletja niso ohranili, od leta 1978 pa je prepovedano sprehajanje med kamni, saj so ljudje radi vanje vgravirali kar začetnice svojih imen. Izkopanega je zgolj polovica kamenja, ostalo je pod zemljo. Še vedno ostaja skrivnost, kako so kamne pripeljali do Stonehengea, saj so jih morali pretovoriti iz 260 kilometrov oddaljenega Walesa.

V lovu za Nessijem

Na Škotskem je bila ena prvih točk skrivnostno in mogočno jezero Loch Ness. "Ni nenavadno, da ljudje sumijo, da se v njem skrivajo pošasti," pravijo. Loch Ness je 37 kilometrov dolgo sladkovodno jezero, ki se razprostira na 56 kvadratnih kilometrih. Na najgloblji točki se spusti do 230 metrov in ima več vode kakor vsa jezera v Angliji in Walesu skupaj, je le eden izmed podatkov, ki jih lahko izveste v videozapisu, kjer so spregovorili tudi o mitološki pošasti Nessie. Prvi zapisi o njej segajo že v šesto stoletje, svetovna javnost pa ji je namenila pozornost na začetku 20. stoletja. Takrat je nastala tudi njena fotografija.

Ali so jo videli, izveste v videovlogu ekipe Mal na zrak.

Gr. P.