Eklerji z melonino kremo

Francoska klasika malce dugače

30. september 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 ml mešanice vode in mleka, 125 g masla, žlička soli, 2 žlički sladkorja, 150 g moke, 4 jajca in en beljak po potrebi.



Krema: 1 melona (očiščena in spirirana), 200 g sladkorja, 70 g koruznega škroba, pol žičke soli, sok ene pomaranče, strok vanilje, ščepec kardamoma, 3 rumenjaki, 5 žlic vode, 150 g - 200 g mascarponeja, sok ene limone.

Preliv: 10 dkg temne čokolade, 5 žlic vroče vode oz. po potrebi, žlica masla.

Posip: sesekljane pistacije



Za testo zavremo vodo, mleko, maslo, sol in sladkor. Odstavimo z ognja in vmešamo med stalnim mešanjem še moko. Damo nazaj na ogenj in kuhamo še nekaj minut, dokler testo popolnoma ne odstopi od sklede in dobimo kepo.

Z električnim mešalnikom v ne prevroče testo vmešamo jajca vsakega posebej. Naslednjega dodamo šele, ko se je predhodni popolnoma vpil v testo. Testo prenesemo v dozirno vrečko, izberemo širok rebrast nastavek. Na pekač prekrit s peki papirjem nabrizgamo 12 cm dolge in 2 cm debele črte testa. Pečemo na 200°C vsaj 10 minut, nato na 180°C še 20 minut oz. do zlatorumene barve. Preden vzamemo eklerje ven, pečico za 10 minut pustimo še priprto (počasno ohlajanje, da se nam ne sesedejo).

Za kremo spirirano melono, vanilijo, kardamom in pomarančni sok pristavimo na nizko temperaturo. V ločeni posodi z metlico zmešamo škrob, sol, sladkor, vodo in rumenjake. Ko melona zavre, jo tretjino prenesemo v to mešanico in močno stepemo. Odstavimo z ognja. Nato mešanico med mešanjem dodamo ostali meloni. Vremo tako dolgo, da se začne gostiti. Prekrijemo s prozorno folijo in ohladimo. Ohlajeni z mešalnikom vmešamo še mascarpone in limonon sok.

Za preliv nad paro med mešanjem stopimo čokolado, maslo in vodo, da dobimo gosto, svetlečo zmes. Ohlajene eklerje prerežemo, nadevamo s kremo. Prelijemo s čokoladnim prelivom in posujemo s pistacijami. Po želji okrasimo še s kremo in svežo melono.

Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)