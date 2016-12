Ekskluzivni koledar izpod rok slovenskega oblikovalca

Koledar Alpra Design 2017

22. december 2016 ob 08:07

Mežica - MMC RTV SLO

Slovenski oblikovalec in avtomobilski novinar Aleksander Praper je že 23. leto ustvaril ekskluzivni koledar s tematiko nevtralnega avtomobilskega oblikovanja – brez upodabljanja obstoječih avtomobilskih znamk.

Koledar Alpra Design v množični ponudbi na svetovni ravni izstopa z edinstveno tematiko. Vsako leto znova predstavlja vizije avtomobilov prihodnosti, ne da bi pri tem delal reklamo kateri od obstoječih znamk.

Oblikovalec Aleksander Praper izriše svoje ideje in svoje poglede na avtomobilsko oblikovanje na skoraj fotorealističen način.

Tokrat v koledarju prvič nakazuje evolucijo od skice do končnega predstavitvenega videza − upodobitve. Na 12 predstavljenih avtomobilskih konceptih je zato opaziti stopnjevanje od grobih linij osnutka do dodelanega osenčenega končnega videza.

Ustvarjalnost in kakovost

Koledar kaže avtorjev ustvarjalni duh in skrb za podrobnosti, ki presegata komercialne in tržniške namene. V razvoj posameznega koledarja in oblikovanja je vsako leto vloženih več mesecev dela.

Odlikuje ga kakovost izdelave, namenjen pa je mednarodni uporabi. Vsebuje namreč naslovnico iz bolj masivnega papirja, dodaten predlist z opisom tematike v petih jezikih in 12 stranic.

Vsak izvod je ročno podpisan in oštevilčen, za simboliko dobrih medčloveških odnosov pa ima dodane še poštne kartice z motivi s koledarja.

Borut Fakin