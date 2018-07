Ekstravagantna počastitev 50. obletnice

Nissan GT-R50

2. julij 2018 ob 15:04

Jokohama/Torino - MMC RTV SLO

Ob 50. obletnici Nissanovega slavnega modela GT-R in oblikovalske hiše Italdesign sta podjetji združili moči in ustvarili edinstven koncept GT-R50.

Gre za prvo sodelovanje med Nissanom in oblikovalsko hišo Italdesign, ki je na osnovi modela GT-R NISMO razvila in izdelala edinstven prototip. Tega krasijo zlati detajli, nov pokrov motorja, zašiljeni sprednji žarometi v tehniki led, za pet centimetrov nižja strešna linija, steklo in štiri "lebdeče" okrogle zadnje luči. Avtomobil je odet v sivo barvo Liquid Kinetic Gray z detajli v zlati barvi Energetic Sigma Gold ter obut v 21-palčna kolesa.

Zelo posebna je tudi notranjost, kjer so za lepši videz armaturne plošče odstranili zaslon na sredinski konzoli ter jo okrasili z vložki iz ogljikovih vlaken ter v zlati barvi. Namesto klasičnih merilnikov je vgrajena digitalna instrumentna plošča, sedeži pa so odeti v alkantaro.

Izboljšave za več kot 700 "konjev"

Ročno izdelanemu 3,8-litrskemu motorju V6 so namenili večji turbopuhali, večje hladilnike stisnjenega zraka, bolj vzdržljivo gred in bate, šobe vbrizga z večjim pretokom, optimiziran sesalni in izpušni sistem ter kup drugih izboljšav, ki so mu prinesli 529 kilovatov (710 KM) in 780 Nm navora. Avtomobil so opremili tudi z ojačanim dvosklopčnim šeststopenjskim menjalnikom ter diferenciali in pogonskimi gredmi, ki omogočajo varen prenos ogromne moči na vsa štiri kolesa. Podvozju so namenili Bilsteinove prilagodljive blažilnike DampTronic.

Martin Macarol