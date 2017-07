Ekstremna oblika ekstremnega avtomobila

Aston Martin je predstavil končno obliko svojega cestnega hiperšportnika valkyrie, ki bo v kratkem šel v maloserijsko proizvodnjo.

Fotografije razkrivajo avtomobil, ki je nastal v sodelovanju med Aston Martinom in oddelkom Red Bull Advanced Technologies pod vodstvom Adriana Neweya. Prvič sta vidna karoserija, povezana z okvirjem ter poseben spodnji del, ki zagotavlja odličen oprijem brez aerodinamičnih dodatkov na karoseriji.

Kameri namesto ogledal

Druga posebnost sta sedeža, pritrjena neposredno na okvir iz ogljikovih vlaken, ki z naklonom ustvarjata položaj sedenja kot v dirkalnikih formule 1 in le mans. Serijsko bodo vgrajeni štiritočkovni varnostni pasovi, a za tiste, ki bodo želeli avtomobil uporabljati predvsem na stezi, bodo na voljo tudi šesttočkovni. Odstranljiv volanski obroč vključuje zaslon, ki nadomešča instrumentno ploščo, gumb za zagon motorja ter prestavni ročici. Ob robu armaturne plošče sta nameščena zaslona, na katerih se prikazuje slika, ki jo zajemata kameri namesto zunanjih ogledal. Kameri naj bi zagotavljali boljšo preglednost ob odsotnosti zadnjega stekla, namesto katerega so namestili vstopnik za zrak za hlajenje motorja.

Zato, da bi dosegel karseda velik navpični potisk ter največjo aerodinamično učinkovitost je Adrian Newey z možmi iz oddelka Aston Martin Design ustvaril ogromni odprtini med kabino in sprednjimi blatniki. Eno od glavnih vodil je bilo doseganje čimmanjše manjše mase, kar se med drugim kaže z aluminijastim okvirjem sprednjih luči, zaradi katerega le-te tehtajo od 30 do 40 odstotkov manj kot običajno in z logotipom znamke, pri katerem gre praktično za list iz aluminija debeline 70 mikronov. Dokaz izjemnega klestenja mase je tudi najmanjša zavorna luč na svetu, ki jo predstavlja rdeča LED dioda z merami 5,5 x 9,5 milimetra.

Avtomobil naj bil poganjal 6,5-litrski atmosferski dvanajstvaljnik v kombinaciji z elektromotorji hrvaškega proizvajalca Rimac s skupno močjo okoli 842 kilovatov (1.145 KM), kar naj bi mu ob masi okoli 1.030 kilogramov omogočalo zmogljivosti na ravni dirkalnikov formule 1.

