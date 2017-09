Električna vozila so prodajno najhitreje rastoč razred vozil v Evropi

Vse več električnih vozil

10. september 2017 ob 09:44

Frankfurt/Ljubljana - MMC RTV SLO

Povpraševanje po električnih avtomobilih v Evropi še naprej močno raste. Zagon prodaji dajejo novi in novi modeli. Pri nas je prodaja elektirčnih vozil še vedno številčno skromna, prevladujeta pa modela BMW i3 in renault zoe.

Celotni segment električnih vozil je v obdobju od januarja do junija letos v Evropi zrasel za 27 tisoč vozil, oziroma za 56 odstotkov. Največ v primerjavi z drugimi avtomobilskimi razredi, vključno športnimi terenci in križanci. Skupaj je bilo v tem obdobju prodanih 73.162 povsem električnih vozil. Avtomobilski analitiki rast med drugim pripisujejo tudi vse večji ponudbi električnih modelov vozil.

Manj kot odstotek novih vozil je električnih

Najbolje se prodajajo uveljavljeni modeli na trgu. Hyundai Ioniq se kljub močnemu začetku po prodaji ni uspel preriniti med tri najbolj prodajane električne modele vozil. Po podatkih JATO Dynamic je najbolje prodajano električno vozilo renault zoe, na drugem mestu je nissan leaf, na tretjem pa BMW i3. Četrti je hyundai ioniq.

Kljub temu da je razred električnih vozil najhitreje rastoč segment vozil po prodaji, pa je tržni delež baterijskih vozil še vedno zelo majhen. Predstavlja le 0,9 odstotka celotne prodaje vozila, kar je sicer rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016, ko je znašal 0,6 odstotka.

Drugi najbolj rastoč razred vozil so bili letos kompaktni križanci, ki so v prvih šestih mesecih leta zrasli za 37 odstotkov. Prodanih je bilo skoraj milijon kompaktnih suvov. V Sloveniji je bilo po podatkih Sekcije za motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije v zadnjih 12 mesecih registriranih 60 vozil BMW i3, 52 renault zoeijev, 38 vozil hyundai ioniq in 17 vozil nissan leaf. Na naših cestah so vse pogostejša hibridna vozila. Močno prevladuje Toyota, kjer imajo cilj, da bo že v kratkem vsako drugo njihovo vozilo hibrid. Pri Toyoti so v zadnjih 12 mesecih pri nas registrirali 160 hibridnih križancev CH-R, 144 hibridnih yarisov, 110 SUV vozil RAV 4 hybrid in 96 hibridnih aurisov.

Iz statističnih podatkov pa je razvidno, da je bilo pri nas v zadnjem letu registriranih tudi nekaj prestižnih električnih vozil, na primer pet vozila tesla model S in pet vozil tesla model X.

Vsi napovedujejo električno prihodnost

Avtomobilski analitiki so prepričani, da bo delež električnih vozil v prihodnje strmo rasel. Optimizem jih navdaja z najavami avtomobilskih proizvajalcev, ki napovedujejo ofenzivo električnih vozil. Del te ofenzive bo viden že na začetku prihodnjega tedna, v torek za novinarje vrata odpira avtomobilski salon v Frankfurtu, na katerem bo tudi ekipa Avtomobilnosti.

Elektrika bo ob dizelski krizi spet ena od osrednjih tem salona. V nemški finančni prestolnici praktično ne bo uveljavljenega avtomobilskega proizvajalca, ki ne bi predstavil svojega električnega avtomobila, vsaj konceptnega, tudi gumarji se pripravljajo na množični prihod električnih modelov.

Novi leaf želi še povečati rekordne številke

Eden vrhuncev na področju e-vozil bo predstavitev nove generacije leafa, ki ga je Nissan pred očmi ekipe Avtomobilnost razvil na avtomobilskem salonu v Tokiu (reportažo lahko pričakujete v novi sezoni oddaj Avtomobilnost). V primerjavi s predhodnikom je leaf bolj dinamično oblikovan, ima močnejši stroj, ki razvije 110 kilovatov moči (150 KM), in z enim polnjenjem prevozi do 378 kilometrov. Z 280 tisoč prodanimi primerki od leta 2010 je leaf daleč najbolje prodajan električni avtomobil na svetu.

Prihaja BMW i5

Električno ofenzivo pa bodo v Frankfurtu v prvi vrsti napovedali kar domači proizvajalci vozil, ki se morajo otepati z raznoraznimi aferami in sumi v prirejanje emisij pri dizelskih modelih. BMW je pred avtomobilskim salonom najavil, da bo do leta 2025 ponujal 25 baterijskih vozil, vključno z 12 popolnoma električnimi vozili. Šef BMW Harald Krueger je ob najavi električne ofenzive napovedal tudi, da bodo že do leta 2025 njihova električna vozila zmogla s polno baterijo prevoziti do 700 kilometrov poti. Prihodnji teden bodo predstavili povsem nov štirivratni električni model, še neuradno BMW i5, ki bo modelsko uvrščen med manjši i3 in športni hibrid i8. Serijski BMW i5 naj bi se v prodajnih salonih pojavil do leta 2021.

"Povečali bomo delež električnih vozil v vseh segmentih vozil in pri vseh znamkah skupine BMW. Seveda, tudi pri znamki Rolls-Royce in BMW M športni znamki," je bil jasen Krueger. Bavarci so že začeli z vlaganji v svoje tovarne, ki bodo čez štiri leta omogočile, da na proizvodnih linijah vgrajujejo vse vrste pogonov, vključno s povsem električnimi različicami.

Pri BMW bodo s konceptom v Frankfurtu napovedali tudi prihod električnega minija, ki ga bodo začeli tržiti leta 2019. Leto kasneje bo sledil prvi popolnoma električni SUV BMW X3.

Še več poudarka bodo namenili podznamki baterijskih vozil "i", ki je z modelom i8 zaživela leta 2014. "Z naslednjo stopnjo razvoja tehnologije želimo omogočiti doseg, ki ne bo več pomenil kompromisov," pravi Krueger.

Iz Magnine tovarne električni jaguarji

Proizvajalcem "zelenih" vozil, ki električnih tudi zaradi visokih nakupnih cen niso mogli prodajati tako dobro, kot so na začetku obljubljali, gredo na roko tudi prihajajoči zakonski predpisi in gonja proti dizelskim vozilom po vsem svetu. "Okolje se spreminja, to nam kaže tudi narava," pravi šef razvoja pri BMW Klaus Froehlich.

Tudi pri podjetju Jaguar Land Rover (JLR) so pred salonom v Frankfurtu napovedali, da bodo imela vsa njihova vozila v bližnji prihodnosti tudi električni pogon. Naj gre za popolnoma električne modele, priključne hibride (plug-in) ali mehke hibride. Kupec bo lahko tako že od leta 2020 izbiral med vsemi temi pogoni za vsako vozilo znamke Jaguar Land Rover.

"S tem bomo končno omogočili kupcu izbiro," pravi šef znamke JLR Ralf Speth. Jaguar bo prihodnje leto začel prodajati električnega športnega terenca I-paca, ki nastaja v Magnini tovarni v Gradcu. Do zdaj so dobili že več kot 25 tisoč naročil. Zatem bo JLR predstavil večje terence znamke s kablom za polnjenje baterije.

JLR je trenutno močno odvisen od dizelskih modelov. Po podatkih švedske družbe za analiziranje AID Land Rover v Evropi kar 96 odstotkov vseh svojih vozil proda v dizelskih različicah, pri znamki Jaguar je to 84 odstotkov. Tako kot drugi mora tudi JLR do leta 2021 zadostiti pravilom o znižanju emisij, ki jih je sprejela EU.

Pod nogami jim gori tudi zato, ker evropske države ena za drugo omenjajo datume, kdaj bodo zaustavile prodajo dizelskih modelov. Francija na primer do leta 2040.

JLR se je z napovedmi o premiku k proizvodnji brezemisijkih vozil pridružil podjetju Volvo Cars, kjer so napovedali, da bodo od leta 2019 naprej proizvajali in prodajali le še baterijska vozila.

Pri Volkswagnu nov električni koncept

V Frankfurtu pa bo v ospredju pozornosti Volkswagen, kjer so po aferi "dieselgate" popolnoma obrnili ploščo in že enega za drugim predstavljajo serijo električnih konceptnih vozil. V Frankfurtu bodo pokazali električnega križanca crozz, ki ga bodo začeli prodajati po letu 2020. VW je predstavil električne koncepte v praktično vseh avtomobilskih razredih, do leta 2020, ko se bo začela prodaja, pa naj bi omogočili, da bo možno z enim polnjenjem baterije prevoziti do 600 kilometrov poti.

Gregor Prebil