Električna zverina iz Singapurja

Električni hiperšportnik

22. januar 2017 ob 08:16

Singapur - MMC RTV SLO

Podjetje Vand Electrics je s pomočjo Williamsove ekipe formule 1 ustvarilo električnega hiperšportnika, ki razvije 1.500 "konjev". Pokazali ga bodo na salonu v Ženevi.

Dendrobium, kot so ga poimenovali pri signapurskemu podjetju, ni serijski avtomobil temveč koncept z zmogljivostmi hiperšportnika. Električna zverina je zasnovana po vzoru dirkalnika formule 1 ter zelo atraktivno oblikovana, skoraj malce v slogu Batmobila.

Nov izzivalec?

Za natančne tehnične podatke atraktivnega električnega štirikolesnika bo treba počakati na letošnjo ženevsko avtomobilsko razstavo, že sedaj pa so znane njegove osupljive zmogljivosti. Njegov električni sklop razvije 1.102 kilovata (1.500 KM), kar mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,6 sekunde.

Gre za igro, kjer so pomemebne desetinke sekunde in kjer novinci kot so Tesla, Faraday Future in Rimac mečejo rokavico velikanom, kot so Ferrari, Lamborghini in Porsche. Prav vsi našteti so pospešek do stotice namreč že spustili pod tri sekunde, najsibo zgolj z 12 valji, s hibridom ali le z elektriko.

Pri podjetju Vanda Electrics so se do sedaj ukvarjali s proizvodnjo električnih mopedov in električnih dostavnikov, pri snovanju konceptnega hiperšportnika pa so staknili glave z ekipo formule 1 Williams Advanced Engineering. Verjetno bi si težko zamislili bolj resno referenco za projekt, na katerem bi si sicer lahko brusil jezik marsikateri »poklicni« dvomljivec.

Ko zanimivost lahko povemo še, da je električna zverina dobila ime po vrsti orhidej, kaj vse se skriva pod njenim bleščečim oklepom, pa bomo izvedeli marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Borut Fakin