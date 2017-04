Električni avtomobili cenejši s subvencijo in skupinskim nakupom

Kako ceneje do električnega avtomobila?

16. april 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Električni avtomobili so lahko cenejši, če jih kupite v skupini. Pri skupinskem nakupu je ob državni subvenciji v višini do 7.500 evrov mogoče prihraniti še dodatnih 4.000 evrov, s čimer je cenovno primerljiv z dizelskim avtomobilom.

Električni avtomobili se čedalje bolj uveljavljajo na avtomobilskem obzorju in so v nekaterih državah, najočitnejša je denimo Norveška, dosegli občuten delež v voznem parku. Kljub temu še naprej ostajajo precej dražji od avtomobilov z motorji na notranje zgorevanja. Takšno je vsaj splošno prepričanje, ki pa ni več tako trdno.

Električne avtomobile lahko dobite tudi znatno ceneje, kot zanje zahtevajo v prodajnih salonih njihovih proizvajalcev. K znižanju cene precej pripomore že subvencija državnega ekološkega sklada, ki v primeru električnih avtomobilov znaša do 7.500 evrov, pri nakupu priključnohibridnega avtomobila pa pristavijo nekoliko manj, do 4.500 evrov, a je lahko še ceneje.

Količinski popust

Tako vsaj pravijo pri podjetju Plan-Net, ki se že dobro desetletje ukvarja z gradnjo sončnih elektrarn, svojo dejavnost pa so razširili tudi na polnjenje in prodajo električnih avtomobilov. Kot je povedal direktor Marko Femc, so v obdobju od začetka aprila do konca maja pripravili akcijsko ponudbo, v okviru katere lahko pri nakupu električnega avtomobila nissana leafa prihranite še dodatnih 4.000 evrov, če ga kupite skupinsko. To pomeni, da lahko osnovno različico kupite že za 19.500 evrov. In kakšna je osnova za njihovo ponudbo? Preprosto gre za to, da pri Nissanu nastopajo kot veliki kupec in zaradi velikega nakupa so za vsak avtomobil pridobili 4.000 evrov popusta, ki ga prenesejo na tiste, ki avtomobil kupijo pri njih. Nissan leaf sicer v ponudbi prevladuje, podobno ponudbo pa so pripravili tudi za električni kombi nissan e-NV200.

Elektrika iz lastne elektrarne

Ponudba se s tem še ne zaključi, saj so kupcem avtomobilov pripravili še nekatere druge ugodnosti. Svoj avtomobil lahko zavarujejo za 50 odstotkov ceneje, dvajset odstotkov popusta pa jim omogočijo pri morebitnem nakupu lastne električne polnilnice, trideset odstotkov manj pa plačajo za vgradnjo. Če se odločijo še za domačo sončno elektrarno, je ta lahko deset odstotkov cenejša. Omeniti še velja, da ekološki sklad ponuja za nakup električnih avtomobilov tudi posojilo za dobo desetih let z ugodno obrestno mero Euribor plus, 1,5 odstotka.

Vožnja za manj kot 200 evrov na mesec

Kot je pojasnil Femc, to pomeni, da avtomobil vključno s porabljeno elektriko lahko kupca stane manj kot 200 evrov na mesec, kolikor pri bencinskih avtomobilih običajno porabimo zgolj za gorivo. Cenejše je tudi vzdrževanje avtomobila, država lastnikom električnih avtomobilov denimo odpusti tudi plačilo cestnine pri registraciji, nekatera mesta v Sloveniji pa jim zagotavljajo brezplačno parkiranje in polnjenje avtomobilov.

Femc pravi, da ne gre le za denar, saj bi radi pripomogli tudi k širši zavesti o dobrih straneh električnih avtomobilov in njihove uporabe, tudi tako, da električne avtomobile cenovno približajo avtomobilom z motorji na notranje zgorevanje.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo obdelali vse vidike elektrifikacije avtomobilov.

Gregor Prebil